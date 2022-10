Hinchas de Gimnasia en medio del caos: padres resguardando a sus hijos y bronca contra la policía

El encuentro entre Gimnasia y Boca que tuvo los lamentables incidentes en las afueras del estadio y posteriormente, la desesperación de los socios y simpatizantes que se encontraban dentro, dejó mucha bronca e indignación en los hinchas que estuvieron presentes en el Juan Carmelo Zerillo y mucha preocupación en aquellos que, por decisión de la policía, no pudieron acceder con su entrada en mano.

Entre la gran cantidad de gente que fue a presenciar el partido, muchos de ellos eran menores, acompañados por sus padres o por algún tío, abuelo o simplemente algún conocido, que estaban dispuestos a presenciar el espectáculo deportivo.

Las imágenes hablan por si solas. Alejados de todo el tumulto, y tratando de cubrir sus rostros, familias enteras se resguardaban donde podían. Trataban de taparse uno a otro y calmarse, en un momento de desesperación total.

Hasta la voz del estadio trató de cooperar. Mientras los balazos en las afueras del Juan Carmelo Zerillo tomaban protagonismo, avisaban por los parlantes que varios menores se encontraban pedidos, buscando a sus padres.

Según datos que recogió este medio, muchos de ellos también salieron disparados hacia la zona de 1 y 60, donde eran acobijados por los propios hinchas de Gimnasia. A su vez, un pequeño oriundo de Los Hornos que fue con su tía, fue encontrado recién cerca de las 23.30 horas.

Sergio, hincha del Lobo que ayer estuvo en las tribunas, contó que "ver a los pibes llorando y gritando 'me quiero ir' fue una locura. Y también a los más grandes tosiendo, diciendo cuándo le agarra un patapúfete es horrible. Hace 40 años que voy a la cancha y jamás lo viví".

Las redes, también hablaron

Las redes sociales fue un termómetro del minuto a minuto de lo que ocurría allí. Las críticas hacia el accionar policial fueron el blanco de los insultos y de los mensajes que los propios hinchas del Lobo, expresaban.

"Ayer había un montón de gente, pero como en todos los demás partidos. La sobreventa es excusa de la Policía", dice uno de ellos. Otro agrega: "Gas pimienta a rolete. La gente buscando aire y espacio, queriendo circular y moverse. Las puertas cerradas con candado. Los mismos hinchas rompieron los accesos para liberar la circulación".

Otro de los hinchas, manifiesta: "Una locura total lo que pasó ayer en el bosque. La policía fue culpable de todo lo sucedido en una triste noche. Tiraban tiros a quemarropa, sin importar a quien y se quieren lavar las manos. Lo mas triste, que murió un hincha. "Lolo" Regueiro, QEPD, mis condolencias a la familia".

A su vez, los videos con los hechos que cada uno vivió eran subidos lentamente para difundir como se encontraba todo desde adentro. "Pedimos que todos los que tengan videos de lo sucedido con la policía no duden en compartirlos", remarcó uno de ellos.

"No puedo creer lo que pasó, recuerdo el ardor en los ojos, no poder respirar, viendo a mi hermanito (sufre de bronquios). Abrazado a mi papá, diciéndole que no aguantaba mas. Por suerte estamos bien. Esto Nunca Más. Justicia por el hincha fallecido", comenta un joven que se encontraba en el estadio y también se expresó en redes.

"Lo de hoy no terminó en tragedia de casualidad. Vengo a la cancha desde el 87. Nunca vi algo igual", comenta un nuevo usuario que se manifestó ante lo sucedido.

Otro de ellos, apuntó además contra la policía y la dirigencia de Gimnasia: "Es una vergüenza tanto por parte de la dirigencia de #GELP como por parte del accionar de la policía. El estadio luego de que estuvo colmado fue cerrado con candado y cadenas, por debajo de las tribunas, los policías tiraron gas lacrimógeno y afuera reprimieron a lo loco".

