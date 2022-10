“Se actuó de la peor manera, pero no soy responsable”

El ministro de Seguridad, Sergio Berni, no admitió su responsabilidad en las fallas del operativo al decir que “no soy responsable”. Además sostuvo que “me hice cargo a partir de que vi por televisión lo que estaba pasando. Agarré el helicóptero y me fui para allá. A partir de que me hice responsable tomé el mando”. En ese marco, reconoció que la policía “actuó de la peor manera” y que “no pudo resolver la situación”. El funcionario dijo que “no tengo ninguna duda de que el accionar de la policía no fue el correcto. Estamos poniendo a disposición del fiscal que está investigando todos los elementos y no tengo dudas de que es una muerte que debería haber sido evitada”.

Además manifestó que “no tengo dudas de que la organización sobrevendió, regaló entradas que superaban ampliamente la capacidad del estadio, y se lo digo porque anoche, recorriendo, por cada entrada oficial de la AFA había 20 entradas de protocolo que el club autorizó a que ingresaran”.

Luego agregó que “la gente que quedó afuera quiso entrar y empezaron los piedrazos y disturbios, la policía resolvió la situación de la peor manera y terminó en lo que terminó”.

También le quedó tiempo para disparar contra el jefe del operativo de seguridad y titular de la Comisaría Novena de nuestra ciudad, Juan Gorbarán, y de su supervisor, a los que calificó como “los responsables” de la avanzada policial, aunque insistió que “tampoco tengo dudas de que hubo una situación previa no prevista que fue esta situación indiscriminada de entregar entradas”.

MANO NEGRA

Berni terminó diciendo que “no veo una mano negra, veo un operativo policial que no supo responder o resolver una situación que no estaba prevista que exista. Escuché a todos los que estaban afuera, al camarógrafo agredido y todos coinciden en que todo se inició con la gente con entrada que no pudo ingresar”.

Por su parte, el titular de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte, Eduardo Aparicio, expresó que los graves incidentes tuvieron una responsabilidad compartida entre la seguridad y el club.

“Faltaban aproximadamente 20 minutos para el inicio y ya teníamos la totalidad de las tribunas cubiertas. En los alrededores había una cantidad importante de gente, entre 5.000 y 6.000 hinchas que querían ingresar con entradas de todo tipo”, denunció. Aparicio aceptó que esa situación “fue una de las causantes de los disturbios y la agresión con piedras al personal policial, que reprimió con las consecuencias ya conocidas”.