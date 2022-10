Mundo loco

1

MÁS DE 80 AÑOS, MUCHA MEMORIA Y UN CEREBRO CON “SUPERNEURONAS”

Hay personas de más de 80 años que conservan una memoria excepcional. Estos “superancianos” tienen neuronas significativamente más grandes y sanas en una región del cerebro relacionada con la memoria. Esas neuronas son incluso más grandes que las de personas de entre 20 y 30 años más jóvenes y no presentan una característica propia del Alzheimer, señala un estudio de la Universidad Northwestern (EE UU) publicado por The Journal of Neuroscience. La autora principal de la investigación, Tamara Gefen, señaló que creen que las neuronas más grandes “son una firma biológica de la trayectoria de superenvejecimiento”, puede que estén presentes desde el nacimiento y se mantengan estructuralmente a lo largo de la vida. El centro universitario tiene un programa de investigación sobre el “superenvejecimiento” que estudia a personas de más de 80 años que muestran una memoria al menos tan buena como la de individuos 20 y 30 años más jóvenes.

2

¡TE VEO Y ME DOY CUENTA QUE ESTÁS ESTRESADO!

Los perros son capaces de oler a una persona estresada, ya que los procesos fisiológicos asociados con una respuesta de estrés psicológico agudo producen cambios en la respiración y el sudor humanos que estos animales captan con una precisión del 93,75 por ciento, según una investigación hecha en Reino Unido. Se tomaron muestras de aliento y sudor de no fumadores en ayunas, antes y después de una tarea aritmética de ritmo rápido. Los perros lograron diferenciar el aliento y sudor de las personas estresadas mientras resolvían el ejercicio (foto).

3

“Alojarse en un hotel en el espacio será una realidad en 2025. Vamos a tener ventanas desde las que ver la tierra y las estrellas, juegos y deportes; además, vamos a tener una mezcla de gravedad, se podrá disfrutar de la microgravedad, jugar en la gravedad artificial y simular cómo es andar por la luna”

Tim Alatorre,

Jefe de operaciones de Orbital Assembly

El arquitecto estadounidense de origen mexicano Tim Alatorre ideó la empresa Orbital Assembly y abrirá un hotel espacial en 2025. Primero colocará en la órbita terrestre un módulo de 400 m2 de ocho estancias, de las que cuatro serán habitaciones, y en el que podrán viajar cuatro personas.

4

AMASIA, EL PRÓXIMO SUPERCONTINENTE DE LA TIERRA

En sus 4.500 millones de años, la Tierra estuvo conformada por varios “supercontinentes”. Hasta el momento, hay evidencia de que existieron tres: Columbia -también llamada Nuna- se formó hace 1.800 millones de años; Rodinia, hace unos 1.000 millones de años, y Pangea, hace 300 millones de años. Tras la ruptura de Pangea, se formaron los siete continentes actuales: América del Sur y del Norte, Asia, África, Europa, Oceanía y la Antártida. Pero estos no serán definitivos, ya que la corteza terrestre va en camino a formar otra gran masa terrestre, Amasia, en unos 200 o 300 millones de años, cuando el Océano Pacífico se cierre. Un equipo de la Universidad de Curdi (Australia) usó una supercomputadora para simular cómo se forma un supercontinente y halló que debido al enfriamiento terrestre durante miles de millones de años, el grosor y la fuerza de las placas suboceánicas se reducen con el tiempo. Esto hace que al próximo supercontinente se le complique ensamblarse cerrando los océanos “jóvenes”, como el Atlántico o el Índico.

5

“¡PARÁ DE CACAREAR!”

Un matrimonio de Bad Salzuflen (Alemania) demandó a su vecino ante un tribunal para pedir que su vecino se deshaga de su gallo, que los tortura con su cacareo más de 200 veces por día.

6

EL PEGAMENTO DE LA EDAD DE PIEDRA

La primera vez que el Homo Sapiens usó un adhesivo hecho por él mismo, según las evidencias, fue en África, en la llamada Edad de Piedra Media, lo que puede ser un indicador del desarrollo cognitivo y tecnológico de esa época. El análisis químico de los adhesivos conservados como residuos en las herramientas de piedra hallados en Sudáfrica sugiere que proceden de la resina del género de coníferas Podocarpus, según un estudio de la Universidad de Tubingia (Alemania). En la actualidad, el Podocarpus no exuda sustancias con propiedades adhesivas.

7

MÁS QUE UN DIAMANTE PARECE LA “BOLA DE CRISTAL”

El estudio de un raro diamante que se originó a 660 km bajo la superficie terrestre confirma la presencia de agua ligada a minerales a esa profundidad y potencialmente más allá, según un estudio publicado por Nature Geoscience. La investigación encabezada por Tignting Gu, del estadounidense Instituto de Gemología, sugiere que hay un entorno ampliamente saturado de agua que se extiende hasta el manto inferior de la Tierra.

El equipo analizó un diamante tipo gema procedente de la mina Karowe de Botsuana, que había sido atrapado y protegido por una muestra del manto inferior de la Tierra en su viaje desde una profundidad de aproximadamente 660 km hasta la superficie. Durante el estudio encontraron pruebas de la presencia de ringwoodita y de otros minerales y fases hidrosas en el diamante, lo que indica que se formó en una región hidratada del manto terrestre, según el equipo, que considera que estos hallazgos mejoran nuestra comprensión del ciclo del agua profunda de la Tierra.

8

¡CALMA, QUE LAS CUCARACHAS QUE VOLVIERON NO COMEN CARNE!

Días atrás, un equipo de investigadores de la Universidad de Sydney anunció la reaparición de una cucaracha que come madera en Australia después de casi 90 años. Sin embargo, cuando la noticia fue replicada por medios en español, se dijo que la especie era “carnívora”.

La confusión tiene su raíz en una traducción errónea del comunicado de prensa de la institución: el texto dice “wood-eating cockroach”, que significa “cucaracha comedora de madera”. Pero Google, por razones que se desconocen, lo traduce automáticamente como “cucaracha carnívora”. La cucaracha encontrada, cuyo nombre científico es Panesthia lata, es exclusiva de la isla Lord Howe (Australia) y se creía extinta desde la década de 1930. Las P. lata miden entre 2,2 y 4 cm de largo. Tienen un color metalizado que varía de rojizo a negro. Llevan microorganismos especializados en su interior que las ayudan a digerir la celulosa de la madera. Son claves para el ecosistema de la isla Lord Howe, ya que actúan como recicladoras de nutrientes.