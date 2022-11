En invierno sin estufa y ahora calor que agobia

Un grupo de padres de alumnos del Normal 1 se concentraron en la tarde de ayer en la puerta del colegio para reclamar por el estado del edificio, un emblema del patrimonio arquitectónico e histórico para la Ciudad y la educación bonaerense.

“Nos juntamos en la puerta para reclamar por el estado edilicio, higiénico y las condiciones en las que tienen clases nuestros hijos”, se argumentó en un mensaje difundido desde esa comunidad educativa. La lista es larga e incluye hasta algo que parece sencillo: que se apaguen las estufas. Las mismas por las que en el otoño e invierno se reclamó con insistencia (hubo cortes de calle de estudiantes), el encendido, en medio de una larga secuencia de días fríos.

Mariana Bony, integrante del grupo se quejó de que “no nos permiten ingresar” a los padres al colegio, por lo que “la información la traen los niños”.

En ese sentido, relató que es habitual que haya “niños descompuestos del calor” o verlos “salir corriendo porque no pudieron ir al baño en toda la tarde”.

Según contó, el lunes debieron dar clases en el pasillo “porque el aula no sólo no tiene luz sino que no tiene ventilación, porque en el nombre de cuidar el “patrimonio histórico” no se pueden cambiar y se rompen todo el tiempo porque tienen más de 100 años”.

“Estamos con esta historia desde marzo y es un `pasa pelota´ entre la Dirección de la escuela y el ente que se debería encargar de esto. Los únicos que hacen algo son los papás de la cooperadora”, aseguró Bony.

Asimismo, en una nota redactada por los propios padres indican que “desde hace años sabemos que las condiciones edilicias de las escuelas públicas es triste, la inversión es bajísima, sumado a la burocracia para poder encarar cualquier arreglo, desde un cambio de lamparita a una gran remodelación. Lleva pasos y tiempos que por supuesto no van al compás de las necesidades. La escuela se la pasa elevando actas que giran y giran en los pasos burocráticos”.

En ese marco relatan casos de una división de primer grado con cambio forzado de aula por “una invasión de hormigas”, o de tercero, debiendo salir al pasillo para tener su jornada escolar ya que las persianas del aula no andan, al igual que las luces.

“raid burocrático”

“Esto, sumado al calor, ya que así cómo se tardó en poner un funcionamiento las estufas, ahora siguen prendidas, hasta que alguien del raid burocrático tenga la llave para apagarlas”, afirmaron.

Los baños no parecen ser la excepción: “Estamos seguros que si alguien ingresa a los baños, dudaría muchas veces en hacer sus necesidades ahí, por lo que los niños intentan aguantar la jornada sin ir”, expresó.

El grupo expresó que “queremos la escuela pública, con condiciones dignas, que garanticen el derecho a la educación”.