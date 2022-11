VIDEO. ¿Presidente de Newell´s?: el loco reportaje que Lavezzi le hizo a Lio Messi

Todo gira alrededor de Lio Messi en el bunker de la Selección y ni que hablar de la trascendencia que alcanza cada entrevista que le realizan al capitán.

En un reciente reportaje, Lio se refirió nuevamente a la posibilidad de volver a Newell ´s, el club de sus amores, para cerrar su histórica campaña. Con la complicidad de su amigo y ex compañero, Ezequiel Lavezzi, Messi apuntó a que el retorno será en otro rol y fuera de la cancha. Como entrenador no se ve.

Concretamente, al ser consultado sobre qué hará el día que cuelgue los botines, Messi respondió que "supongo que estaré ligado al fútbol porque disfruto jugarlo y es lo único que hice toda la vida. En qué no lo sé. Tampoco me paré a analizarlo. Como entrenador no me veo". Su testimonio fue en el canal de Youtube de la Conmebol, en un segmento de entrevistas llamado "El juego sagrado" a cargo de Cecilio Flematti y el citado Lavezzi.

De inmediato el Pocho, reconocido hincha de Rosario Central, le dijo a Messi "vas a ser presidente de Newell's", lo que generó risas cómplices del delantero del París Saint-Germain,

Ante la consulta sobre si jugará aunque sea un puñado de partidos en el elenco rojinegro, indicó que, "no sé, pasan tantas cosas... Fue un sueño que tuve siempre de chiquito, de poder jugar en el fútbol argentino, que iba a la cancha y quería estar ahí. Pero hoy depende de muchísimas cosas, tengo mi familia, tres hijos, acabo de tener un cambio muy grande en mi vida que me costó muchísimo a mí y a toda mi familia. Hoy lo superé y nos sentimos espectaculares".