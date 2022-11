Le robaron a Dominique Metzger durante una nota en vivo desde Qatar

La conductora Dominique Metzger sufrió un hecho de inseguridad durante su tarea periodística en la cobertura de la previa al Mundial de Qatar 2022.

En plena nota en vivo, la periodista del canal TN contó que de su cartera le sustrajeron la billetera en la que tenía las tarjetas de crédito, dinero y documentos, por lo que debió radicar la denuncia en una estación policial de Doha.

“Bueno, experiencia catarí: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Me mandaron a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado y que la van a encontrar a la billetera que tenía los documentos, plata, las tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa. Lo otro no me importa nada”, contó Dominique en sus redes.

“Veremos qué pasa. Lo que uno no esperaba vivir, lo vive”, agregó la periodista luego de que los oficiales de policía le aseguraran que iban a encontrar su billetera. Un rato más tarde grabó otro video desde la dependencia policial, en donde Metzger continuó su relato y marcó las diferencias culturales.

Un rato después, Dominique hizo una salida en el canal para el que trabaja para ampliar el relato de lo vivido, y aseguró: “Quédense tranquilos que estoy bien. Fue un hurto, no fue violento”.

Sin embargo, fue otra cosa lo que más la sorprendió. “En un momento cuando me iban preguntando para tomarme la declaración, llegó la parte más compleja, porque me preguntaron: ‘¿Qué querés que haga la justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados’. Y yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no: insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran. Es muy fuerte”, dijo.