El "Kun" Agüero volvió a bancar Agustín Guardis, el platense de Gran Hermano: "Me copa su forma de ser"

Sergio "Kun" Agüero viajó en las últimas horas a Qatar, para estar presente en el primer partido de la Selección Argentina, que será nada mas y nada menos que el próximo martes, enfrentando a Arabia Saudita, desde las 7 de la mañana en nuestro país.

Lo cierto es que durante el viaje, se encontró con una periodista de espectáculos, que le hizo un par de preguntas en apenas unos pocos segundos. Entre ellas, "¿Fan de Gran Hermano, no?.

El ex jugador del seleccionado argentino, miró con una sonrisa y le respondió: "Me gustó mucho el chico éste. La estaba pasando bien bailando. Entonces me copó su forma de ser". ¿De quién estaba hablando el "Kun"?, si, de Agustín Guardis.

El platense, participante de Gran Hermano, que pasó tres placas con muy poco porcentaje de votos y que hoy, es uno de los mejores jugadores de la casa y uno de los favoritos por el público. Y claro, también por el ex "crack" de Independiente.

No es la primera vez que Agüero salió a bancarlo. Ya lo ha hecho en alguna otra oportunidad, en medio de los videos que él mismo sube, en la plataforma "Twich", donde es visto por miles de personas.

En esa oportunidad, y tras salvar de una placa, había confirmado su favoritismo: ""¡Vamos! El de naranja (Agustín tenía puesto una en una fiesta), es mi ídolo ahora. El de gorro naranja ya es crack, tiene una energía mal, parece que nunca salió a bailar. Vamos, Frodo viejo, nomás".