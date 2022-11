El terrible accidente doméstico de Eva de Dominici: “Quemaduras de segundo grado”

Desde hace varios años, la actriz argentina Eva de Dominici se encuentra viviendo con su esposo e hijo en Los Ángeles. También la acompaña su madre, que la ayuda con la crianza del bebé mientras sus padres trabajan.

En los últimos días, la actriz de ‘Patito Feo’ compartió imágenes del terrible accidente doméstico que sufrió durante el año pasado. Por el hecho, le quedaron dolorosas y profundas lesiones, enmarcadas en quemaduras de segundo grado B.

Cómo se puede ver en las fotografías que ella misma compartió en su cuenta de Instagram, sufrió lesiones en la parte superior de su cuerpo que alcanzaron parte del pecho y ambos brazos.

“Estaba cocinando en casa con una máquina muy conocida, esas que hacen todo sola, y de repente explotó. Me explotó al lado. Tuve quemaduras de segundo grado B, que son más profundas”, contó la actriz argentina.

En su descargo, De Dominici detalló: “Un año atrás tuve un accidente con una máquina de cocina. 12 de noviembre de 2021. A las 24 hs estaba subida a un avión, medicada, para seguir trabajando. Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades”.

“Seguir trabajando me hacía bien. No me gustaba hablar del accidente, solo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y el agotamiento mental”, cerró tras agradecer a las personas que la acompañaron en este proceso.

Tras la recuperación y un año lleno de trabajo, la famosa se mudará con su familia a México, donde “voy a filmar más”. Por su ajustada agenda, ya no podrá ir y venir y decidió trasladarse junto a su hijo, su esposo, su madre y su hermano.