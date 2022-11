Ruggeri, categórico: "Ahora es un campeonato aparte, nos jugamos una final"

scar Ruggeri analizó el partido en ESPN, haciendo foco en las virtudes de los asiáticos y la poca planificación del cuerpo técnico sobre el rival.

“Nos sorprendieron mal. Tácticamente, lo hicieron muy bien. Achicaban y volvían con una coordinación fabulosa. (Rodrigo) De Paul y (Leandro) Paredes, no podían agarrar la pelota. Los iban a presionar encima, tuvimos que buscar el pelotazo”, comenzó el Cabezón, sorprendido por el nivel demostrado por los jugadores.

Al continuar con su descargo, Ruggeri no solo puso la mira en el conocimiento del cuerpo técnico acerca de Arabia, sino que también hizo un mea culpa: “Todos los programas que veníamos haciendo, no teníamos la claridad de este equipo. No tenía claro lo que era Arabia”.

Asimismo, Ruggeri se refirió a unas declaraciones previas de Lionel Messi sobre la gran presión que tienen los jugadores sobre sus hombros: “No es fácil. Porque si te lo dice él, después de que jugó cuatro Mundiales, siendo el mejor de todos, pensá los demás, cuando estás por jugar por primera vez un Mundial”.

Y concluyó hablando de cómo la experiencia del 10 de la Selección Argentina pesa en estos momentos: “También es la madurez, la edad que te lleva a pensar de esta manera hoy. Era normal que con 20, 23, 24, 25 años ganara y al otro día, en vez de festejar, pensara en prepararse mañana para largar otra vez. Y ahora está disfrutando el día a día, todos los momentos”.

Además, el Cabezón tiró: "Yo no tenía en claro lo que era Arabia. A Di María lo marcaron muy bien, el lateral izquierdo muy bien y después en el PT nos atacaron por el lado de Tagliafico".

"Lo vi muy incómodo a De Paul, el tipo que se movía por todos lados, con toquecitos cortos. Lo agarraban los centrales y no se podía ubicar para agarrar la pelota, Lo trabajaron para presionar. No tuvimos esa salida que teníamos permanentemente en partidos que nos ilusionó y nos dio sensación de que Argentina estaba bien, no sacábamos la pelota limpia del medio", sostuvo.

"Le provocaron un partido difícil a Messi y lo lograron. No es que lo intentaron, sino que lo lograron. Nos patearon dos veces...", agregó.

Sobre el futuro, el ex capitán albiceleste fue determinante: Ahora nos jugamos una final con México. Hay que esperar cómo terminan, más desde el estado anímico. Todos pensábamos que le ganábamos a Arabia, ahora es un campeonato aparte".