Definición de un excesivo cronograma de feriados para nuestro país en 2023

Si existiera un torneo de feriados al año dispuestos por los países, la Argentina con catorce inamovibles, dos trasladables y tres turísticos llegará en 2023 a 19 en los doce meses, de modo que disputaría en forma reñida las finales de un hipotético campeonato, mundial sólo superada por Irán (28), Sri Lanka 25), Camboya (23) y Kaszajtán (20). Se trata, como bien se sabe, de cronogramas que en estos países líderes en días festivos suelen variar a lo largo de los doce meses, generalmente para agregar nuevas jornadas recreativas y no para disminuirlas.

A título ilustrativo, puede señalarse que los Estados Unidos, que técnicamente no celebra muchos de los días patrióticos, tiene designados por el Congreso 10 feriados nacionales, durante los cuales la mayoría de las oficinas del gobierno federal están cerradas y la mayoría de los empleados federales no trabajan.

Rusia tiene también sólo diez días festivos, China 7 feriados al año, Uruguay, 12, Brasil 9; Cuba, 10; Canadá 6 (Año Nuevo, Viernes Santo, Canada Day, día del Trabajador, Acción de Gracias y Navidad); Alemania 9; Italia, 13; Francia,10.

En nuestro país el cronograma de feriados para este año fue anunciado por los ministerios del Interior y el de Turismo y Deportes. Entre los feriados inamovibles están el 1° de enero (Año Nuevo), 20 y 21 de febrero (feriados de carnaval), el 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), el 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas).

También figuran el 7 de abril (Viernes Santo), el 1° de mayo (Día del Trabajador), el 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo), el 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), el 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano), el 9 de julio (Día de la Independencia), el 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) y el 25 de diciembre (Navidad).

Entre los feriados trasladables, están el 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) que se celebrará el lunes 21 de agosto; y el 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) que se celebrará el lunes 16 de octubre.

Cuando hace pocos años se había decidido eliminar los llamados feriados puente, por lo que el número de días no laborables había descendido a 16, no pocos especialistas valoraron aquella decisión como una medida que apuntaba a dos objetivos de naturaleza superior, como eran las de no afectar la pujanza y competitividad del sector productivo y, en el área educativa, cumplir con los 190 días de clase dispuestos por el gobierno nacional.

Sin desconocer la alternativa de apoyar al sector turístico, estas dos se tratan, por cierto, de dos prioridades esenciales, para un país necesitado hoy como nunca antes de garantizarle trabajo genuino a la población, crear condiciones de desarrollo pleno para su economía y consolidar un sistema educativo de excelencia. Nuestro país y nuestra gente necesitan apostar, fuertemente, a la cultura del conocimiento y del trabajo, que fueron las que forjaron las grandezas alcanzadas con mucho esfuerzo por las generaciones anteriores.