Thiago y Daniela tuvieron su primera noche de sexo en Gran Hermano

“El líder y la primera dama han consumado. Habemus amor, amor, amor, mirá”, dijo Santiago del Moro este jueves en Gran Hermano 2022 y dio pie para que comenzaran a mostrar algunas imágenes de cómo fueron los momentos previos antes de que Thiago y Daniela tuvieran sexo por primera vez en el reality.

En diálogo con Nacho y el Conejo, Thiago blanqueó su disconformidad por la intensidad que tomó su relación con Daniela.

Es que tras besarse por primera vez el martes, la pareja tuvo sexo el miércoles y a partir de allí el vínculo se tornó más formal.

"Estamos ahí hablando en la pieza y a los dos minutos cae ella. No me puedo tirar un pedo porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque si no pierdo el encanto. Dejame ser, piba, dejame ser. Te pudre, ¿qué querés que te diga?", aseguró Thiago, lapidario, y les consultó a sus compañeros qué hacer, si decírselo o no a ella.