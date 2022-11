Recitales y motos en otro fin de semana de penurias

Otra vez viernes y sábado, otra vez las penurias por los ruidos molestos a la hora de descansar en algunos barrios de la Ciudad, en el centro y la periferia.

Esta vez, los reclamos volvieron a aparecer desde la zona de 58 entre 5 y 6, en edificios situados junto a un “centro cultural”. Se sumó, una denuncia que hablaba de la misma situación, casi a la misma hora, por una actividad similar, en otro local de diagonal 77 entre 5 y 6, donde directamente cortaron la calle para instalar parlantes y un escenario.

No se salvaron de las motos tampoco este fin de semana en el centro. “Otra noche sin poder dormir por los delincuentes de las motos ¿Es tan difícil cruzar dos móviles y hacer controles para sacarles las motos sin papeles, fuera de regla con los escapes y las que son robadas?. No quiere nadie tomar la decisión política”, dijo un vecino del área de Plaza Italia, indignado por la reiteración de noches y madrugadas sin descanso a raíz de las “marchas” de motos con exhibiciones de explosiones y maniobras temerarias.

Un cuadro similar se padecía en El Mondongo, hacia Plaza Matheu. “Es muy fuerte el ruido de motos con `cortes´. Desde hace una o dos horas que no para el ruido. Hay carreras y llamamos a Control Urbano para quejarnos, pero nos dicen que tenemos que denunciar en el 911 indicó una vecina. Todo ocurría alrededor de las 2 de la mañana del sábado.

Corte de calle y recital

No muy lejos de allí, cerca de la medianoche del viernes también padecían por el ruido, pero de recitales, en diagonal 77, a una cuadra de esa misma plaza. “Cortaron la calle temprano. Estuvieron con la música a todo lo que da. Imposible dormir. Una locura, no se respeta a nadie. Los dos trabajamos mañana y estamos bajo un escándalo imposible”, le contó a este diario ayer una vecina de 5 entre 44 y 45. La mujer presentó una queja ante la Municipalidad. No esperaba semejante sorpresa nocturna, tras mudarse al barrio hace pocos meses.

De eso ya no tienen en 58 entre 5 y 6, la cuadra donde funciona un “centro cultural” con actividades nocturnas que, tras reclamos vecinas en los últimos meses, tuvo al menos una clausura Municipal. Este fin de semana, según indicó una vecina de un edificio contiguo, volvió el ruido: “Puntualmente hoy (por el viernes ) los hemos denunciado desde las siete de la tarde. Vino Control Urbano y los clausuró. Y siendo las 23.18 siguen con un ruido infernal”, se quejó la mujer que habló con este diario.

En el barrio buscan respuesta ante una situación recurrente. “Ellos acusan que el municipio los persigue. Nadie los persigue, los vecinos denunciamos lo que está mal y son sus ruidos molestos elevados que no nos dejan vivir en paz”, sostuvo la mujer.

La situación volvía a repetirse anoche: “Estando clausurados siguen molestando a los vecinos. No respetan nada. Entre otras cosas los vecinos nos hemos sentado en una mediación con los responsables del lugar que asumieron varios compromisos, de los cuales no cumplieron ninguno. Y encima pretenden entrar ellos a nuestras casas a evaluar los decibeles”, lamentó una vecina de la zona que habló anoche con este diario.

La reiteración de reclamos y la extensión del problema generó, a mediados de mes, una reunión de vecinos de diversos barrios en la esquina de 2 y 51.