La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo, la agenda continuará la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022, con dos partidos muy atractivos. En primera instancia, Croacia y Canadá se enfrentan por el grupo F. Mientras que por el grupo E, lo harán España y Alemania, que viene de caer ante Japón y podría quedarse afuera. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

MUNDIAL QATAR 2022

07:00 Japón vs Costa Rica (Grupo E) DIRECTV SPORTS/ TYC SPORTS

10:00 Bélgica vs Marruecos (Grupo F) DIRECTV SPORTS/ TYC SPORTS

13:00 Croacia vs Canadá (Grupo F) DIRECTV SPORTS/ TV PUBLICA

16:00 España vs Alemania (Grupo E) DIRECTV SPORTS/ TV PUBLICA

LIGA ACB

08:25 Real Betis vs Real Madrid FOX SPORTS

12:55 Barcelona vs Granada FOX SPORTS

COPA DAVIS

12:00 Final DIRECTV SPORTS / 1618

CHALLENGER DE TEMUCO

12:00 Final ESPN 3/ STAR +

WORLD PADEL TOUR

18:00 Final femenina DIRECTV SPORTS / 1618

20:00 Final masculina DIRECTV SPORTS / 1618