Mucho calor y sin agua: los que padecen las canillas secas en La Plata y lo que dijo Absa

Este lunes se espera otra jornada de calor agobiante en la Región (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-11-28-6-39-0-apaguen-el-horno-se-esperan-34-grados-en-la-plata-este-lunes-y-se-viene-la-lluvia--la-ciudad) y son muchos los vecinos que se quejan por la falta de agua. A los reclamos que llegaron ayer y que publicó EL DIA, esta mañana se le suman otros que dan cuenta del padecimiento que vienen sufriendo hace varios días, una penuria que se da año tras año en distintos barrios de La Plata.

Fernanda, vecina de 25 y 514, contó que "desde el miércoles a la noche no tenemos agua" y que "llamás a Absa y te dicen que están trabajando en la zona y acá no viene nadie". La vecina de Hernández agregó que "tenemos 5 bombas de agua a la redonda, una en 511 y 25, otra en 508 y 25, otra en 514 y 15 , otra en 508 y 31 y en 28 y 511, pero no funciona ninguna. Nos están cargando".

Mara, que reside en la zona de 18 y 511, mostró su angustia por la situación que atraviesa. "Llevo años con problemas de agua, pero ahora se hace imposible. Hice miles de reclamos con número y fecha, trámites en la Autoridad del Agua y nada. Desde hace 5 días que no tenemos agua y Absa no hace nada", precisó.

Por su parte Ángel, vecino de 25 y 512, aseguró que "hace dos días que se cortó el suministro de agua. La zona tiene bombas de pozo y hay energía eléctrica. Absa toma el reclamo pero el agua no llega". También dijo que "la Autoridad del Agua, ente provincial de control, tampoco contesta los reclamos. Te dan un numero de expediente y nunca podés consultarlo".

También desde Los Hornos llegaron reclamos. "Hace dos días que estamos sin agua y ABSA no hace nada", dijo el frentista de 154 y 64. "Con estos calores ni una gota y todavía quieren aumentar. Esto es una tomada de pelo, ya no damos más".

Mientras que Liliana, de la zona de 8 y 79, se expresó: "Nuevamente como todos los veranos estamos con un hilito de agua durante el día y a la tarde-noche como ahora, ni una gota". En ese sentido sostuvo: "La verdad es que la situación se torna insostenible. En mi caso regresé a mi casa en la mañana del viernes 25 y desde ese momento sucede esto". También comentó que "estoy llamando todos los días a Absa y no hacen nada por solucionar el problema. Parece que es una zona castigada porque llega el calor y no nos suministran agua".

Qué dice Absa

Desde Absa publicaron en las últimas horas un tuit en el que explicaron la falta de agua y dan consejos ante olas de calor. "Debido al elevado consumo de agua que se registra, producto de las altas temperaturas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, resulta imperioso extremar el cuidado del agua, priorizando instancias de hidratación", comenzó diciendo la empresa prestataria. Y agrega: "Si bien la totalidad de las instancias que componen el servicio de agua potable se encuentran funcionando en su totalidad, puede que se resienta el servicio en algunos sectores de las distintas localidades en las que se presta el servicio".

Además expresaron que "esta situación climática, que extenderá incluso en las próximas jornadas, impone un uso solidario del agua restringiendo todo consumo que no resulte prioritario". Y termina diciendo que por ese motivo "solicitamos evitar el riego en horas del día, el lavado de autos y todo tipo de consumo recreativo. De esta manera se evitará el stress en la distribución, favoreciendo a la totalidad de los usuarios".