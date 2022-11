Los dolorosos mensajes por el joven estudiante que murió en un incendio en La Plata

Un enorme dolor causó la muerte del joven estudiante tras quedar atrapado en un incendio ocurrido en La Loma. La noticia por el fallecimiento de Álvaro Palindra, un joven de 22 años oriundo de Chubut, golpeó duro y es por eso que las redes sociales.se hicieron eco.

Palindra, que llegó a nuestra ciudad para realizar un trabajo para la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, perdió la vida por las quemaduras y la intoxicación que sufrió durante el incendio que se desató en el PH en el que residía de manera temporal en La Loma. Fuentes policiales informaron que el trágico episodio se produjo ayer, en horas de la mañana, en una vivienda que está ubicada en Diagonal 73 entre 23 y 24 y que también dejó a una chica grave. La situación fue descubierta minutos después de las 7 de la mañana luego de que la casa de la víctima quedara envuelta en llamas por causas que aún no se han podido establecer.

Entre los desgarradores mensajes que se conocieron está el del usurario de Facebook Ger Gutierrez, quien escribió: "No hay palabras correctas o justas para expresar lo que se siente leer esta noticia. Simplemente despedirte en su momento, no tengo el placer de decir que éramos amigos pero las veces que nos juntamos a tomar mates y a hablar de cine veía en tus ojos eso que brilla en los míos. Sin ninguna duda conocerte me dejó en claro que eras la persona más capaz para este rubro ya que todo lo que hacías con tu equipo salía maravilloso y te esforzabas para que salga bien". Y agregó que "cómo persona nos dejaste en claro que también eras un 10, tu forma tan tranquila y relajada con la que hablabas y te expresabas. La vida no es justa una vez más, y estoy seguro que con ese talento que tanto te caracterizaba ibas a llegar súper lejos. Lo que llegaste a realizar con tan corta edad va a perdurar en todos los que fuimos espectadores".

Por su parte, Florencia Silva expresó que "sigo sin poder creerlo! Con lagrimas en los ojos y mucha tristeza me toca despedirme de vos!! No puedo explicar lo importante que eras. Lo mucho que me ayudaste y me aconsejaste. Lo bueno que eras con todo el mundo y la paciencia que me tenias a pesar de que yo era re pesada. Gracias por todos los momentos vividos y por todas las salidas que compartimos junto a nuestros amigos. Te voy a recordar siempre con esa sonrisa. Descansa en paz mi negro! Abrazo de osoooooo".

También desde distintas comunidades educativas le dieron el último adiós al joven. Por caso, uno de esos mensajes decía que "el equipo directivo y personal docente de la escuela 217 acompaña en este difícil momento a Roxana, directora del jardín 4404 y a su familia" y agregaba: "El equipo directivo , docente y auxiliar de la E.N.I. N° 407 acompaña a nuestra querida compañera Roxana Hernández y a toda su familia en este difícil momento que les toca transitar". Además desde la institución académica en donde cursaba hicieron el siguiente posteo: "La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales informa con profunda tristeza el fallecimiento de Alvaro Palindra, Técnico en Periodismo, Técnico en Comunicación de las organizaciones y estudiante avanzado de la Licenciatura en Comunicación Social. Acompañamos a su familia y amigos en este momento de dolor".

Germán Issa Pfister fue otro de los internautas que utilizó las redes sociales para despedir al joven fallecido. "Con mucha tristeza y dolor, nos toca despedir a nuestro compañero Álvaro Palindra, excelente persona y gran profesional. Acompañamos a su familia y amigos en este momento tan difícil que les toca atravesar. Quienes formamos parte de Comodoro Turismo te vamos a extrañar mucho", escribió.

Otro mensaje sostenía: "Gracias por haber sido un gran compañero. Te vamos a recordar con ese gran entusiasmo por todos y cada uno de los proyectos que encaraste. Quienes tuvimos la suerte de conocerte aprendimos un montón". Por último, Cecilia Colinamun dijo: "Me inunda la tristeza por esta noticia de Alvaro Palindra, un buen hijo, entusiasta, con tantos sueños, soñador, creador. Seguramente estés ya planeando tu cine allá arriba. Mucha tristeza, acompañamos a la familia en estos momentos de dolor y fuerzas para seguir adelante.

El trágico episodio

Sobre el incendio fatal se supo que un fuerte olor a humo puso en alerta a los propietarios de viviendas linderas. Al salir de sus casas para ver qué sucedía, se encontraron con una espeluznante escena: un foco ígneo se había desatado en el interior de una de las viviendas que integran este consorcio y todo apuntaba a que sus ocupantes se encontraban allí adentro.

Si bien un frentista intentó ingresar a la morada con el objetivo de confirmar si en el interior de la casa había alguien que necesitara ayuda, los desesperados intentos fueron en vano. Una infernal atmósfera que bloqueaba tanto la visión como la respiración tornó imposible siquiera poder abrir la puerta para inspeccionar u oír lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Por eso recién se confirmaron las sospechas de que habían personas afectadas en el interior del inmueble cuando los bomberos arribaron al lugar.

Apenas un equipo derribó la puerta, una columna de humo negro producto de la combustión de materiales sintéticos y calor sofocante se apoderó de la escena. Al ingresar, los uniformados se encontraron con dos personas en estado de inconsciencia y en cuyos cuerpos se podían advertir las marcas de graves quemaduras.

Se pudo establecer que el siniestro se originó en un sector utilizado como dormitorio y, luego, las llamas se expandieron por toda la casa sometiendo a los damnificados a condiciones de bajo nivel de oxígeno, altos niveles de dióxido de carbono y otros componentes y elevadas temperaturas. Se presume que ambas víctimas, que fueron halladas en la entrada de la habitación, pudieron haberse desplomado cuando intentaban abandonar la estructura envuelta en llamas. Para los investigadores se trató de un rápido avance ya que el foco ígneo se vio favorecido por los materiales inflamables que había en esa dependencia.

Según se detalló, entre los escombros se hallaron vestigios de un colchón, ropas y frazadas sometidas a combustión. En ese sentido, en las próximas horas, a partir del análisis de estos materiales se podrá determinar cómo se inició el foco ígneo, aunque en un informe preliminar se reveló que el incendio “se originó en un colchón de goma espuma por un agente externo”.

Lo concreto es que una vez que los jóvenes fueron arrancados de las fauces del fuego fueron trasladados por una ambulancia del SAME de forma inmediata a un centro de salud de la Región. Al lugar asistieron además efectivos policiales de la Comisaría Cuarta de La Loma. Al arribar al Hospital San Martín ambos ingresaron a la sala de terapia intensiva, con un grave cuadro.

Se informó que si bien se logró estabilizar a ambos pacientes, alrededor de las 17, Palindra sufrió una falla multiorgánica, que derivó en su fallecimiento. En las próximas horas se darán a conocer los resultados de la autopsia que se le realizará al joven. Según indicaron medios chubutenses, su estadía en La Plata se debía a la producción de material audiovisual, la otra ocupación que tenía Palindra. En tanto, la otra víctima, una joven que también sería de Chubut y de la misma edad, se encuentra por estas horas luchando por su vida en un centro de salud de la Región.

El caso remite de forma ineludible a la tragedia que tuvo lugar a principios de año y que involucró a otra joven de Chubut. Isabella Marino falleció el 10 de febrero luego de sufrir un siniestro en la zona de 122 y 60 cuando circulaba a bordo de un micro de la línea 214.