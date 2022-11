El eslabón golpea la cadena: sube el combustible y hay efecto dominó

Un par de días atrás subieron los precios de la nafta y el gasoil de YPF y el reajuste arrastró, como sucede cada vez que aumenta el valor del combustible en esa empresa, al resto de las petroleras y de otros hidrocarburos, como el GNC. El incremento promedio en el país -el quinto en lo que va del año- es entre un 6 y un 8 por ciento según el producto. En La Plata, por caso, el litro de la súper de marca nacional (es la más económica) pasó de 146,60 a 155, 40 pesos.

Además de lo que afecta cada ajuste de valor del combustible a las familias con vehículo particular y a los diferentes sectores económicos en los que ese producto es clave para la actividad, el transporte público y en particular el sistema de taxis sufre pérdidas muy significativas, según se afirma, por la suba de precio del GNC, el gas con el que se mueve el 90 por ciento de los autos de alquiler que trabajan en la Ciudad.

El metro cúbico de GNC costaba, al arrancar el año, 51 pesos; en julio se colocó en 71 pesos, y ahora, con el último incremento, llegó a los 75 pesos, por lo que en total subió alrededor de un 45 por ciento.

“Esta es una rueda que no para”, señaló, consultado por este diario, Juan Carlos Berón, secretario General del Sindicato de Conductores de Taxis de La Plata y añadió que “los aumentos son permanentes y no sólo del GNC, sino también de todos los otros insumos con los que trabajamos los taxistas. Y en el caso particular del gas, que es usado en la mayor parte de las unidades, el precio sube una o dos veces por mes”.

Berón argumentó su queja sacando una cuenta: “nos afecta tanto cada aumento que, por ejemplo, hace un tiempo, con una recaudación de 10 mil pesos, el GNC se llevaba un 5 por ciento , y ahora se lleva un 15 por ciento”, calculó.

En líneas generales, se instalan en las unidades equipos de GNC de quinta generación con una capacidad promedio de entre 40 a 58 litros. Se necesitan para llenar esos tubos 10 y 14 metros cúbicos, respectivamente, es decir, 750 pesos y 1.050 pesos, según el caso.

El resto de los combustibles

YPF, como se dijo, no fue la única petrolera en la que varió el valor del combustible, ya que varias estaciones de servicio Shell de la Ciudad modificaron ayer la cartelera de precios, y hacia arriba.

Con esta nueva alza que castiga todos los bolsillos, en YPF el litro de nafta súper pasó a valer 155,40 pesos (estaba 146,60 pesos), el de Infinia 193,60 pesos (valía 181,80 pesos), mientras que en el caso del gasoil el Diesel 500 ahora cuesta 168,30 pesos (estaba 155,80 pesos ) y el Infinia 230 pesos (costaba 212 pesos).

En el caso de Shell, aquellas estaciones de servicio donde ya impactó el aumento, el precio del litro de súper vale 161,30 pesos (estaba en 152,20 pesos), el de V-Power 199,20 pesos (costaba 187,20 pesos), en tanto que el V-Power Diesel pasó a costar 236,70 pesos (valía 218,20 pesos).

“Esto afecta a todos y cuando hacés el balance general se nota”, dijo un automovilista, quien agregó que con los reiterados aumentos que se vienen registrando “hoy mantener un auto sale mucha plata”.

Gustavo Luzardo, propietario de una boca de expendio de combustible del casco histórico de Villa Elisa, dijo que este aumento de las naftas “nos sorprendió” porque el sector no había sido notificado de la variación de precios. En ese local, el gasoil se vende ahora a 178 pesos; el gasoil premium, 227 pesos; la nafta súper, 157 pesos; y la nafta premium, 191 pesos.

Otro sector que, según adelantó, avisora un nuevo ajuste en el precio de su producción a raíz del reciente aumento de los combustibles es el de los panaderos. Ya en estos días se incrementó el valor del kilo de uno de los alimentos de consumo cotidiano en las familias -ver pag. 11-, a eso habrá que sumarle el recargo por el ajuste de los hidrocarburos. “Los comercios que además hacemos reparto seguramente vamos a tener que trasladar esa suba al producto”, dijo uno de los representantes del rubro.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los valores en los surtidores son distintos a los de esta región. La suba, en ese distrito, se elevó al 8 por ciento en el caso del gasoil (el sexto aumento del año) y un 6 por ciento en naftas (el quinto en lo que va de 2022).

Lo grave con el aumento del combustible es que genera un encadenamientos de reajustes de precios que se extienden por toda la economía.

YPF señaló que el incremento se realizó “en función de la evolución de las variables que inciden en la formación de los precios de los combustibles”.