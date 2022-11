OMS: en la lista de hongos más peligrosos está el Candida Auris, que ya circula en Argentina

La OMS publicó recientemente un informe que incluye su primera lista (en inglés) de "patógenos fúngicos prioritarios". Se trata de un catálogo de los 19 hongos más peligrosos para la salud pública y entre ellos se encuentra el Candida Auris, el mismo que el pasado lunes desde el Ministerio de Salud de la Nación se confirmó que se contagiaron dos pacientes de la Ciudad de Buenos Aires y encendió las alarmas sanitarias en Argentina (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-10-31-21-6-0-confirmaron-los-dos-primeros-casos-del-hongo-candida-auris-en-argentina-informacion-general).

Cabe destacar que la lista de la OMS de patógenos fúngicos prioritarios (FPPL) es la primera iniciativa de ámbito mundial para clasificar sistemáticamente por prioridad los patógenos fúngicos, teniendo en cuenta las necesidades no atendidas en materia de investigación y desarrollo (I+D) y la importancia percibida para la salud pública. La FPPL de la OMS tiene por objeto estudiar tales patógenos e impulsar nuevas investigaciones e intervenciones de política para fortalecer la respuesta mundial a las infecciones fúngicas y la resistencia a los antifúngicos.

Los patógenos fúngicos constituyen una amenaza importante para la salud pública, ya que son cada vez más comunes y resistentes al tratamiento; de hecho, actualmente solo se dispone de cuatro clases de medicamentos antimicóticos y hay muy pocos candidatos en fase de desarrollo clínico. Para la mayoría de los patógenos fúngicos no se dispone de pruebas diagnósticas rápidas y sensibles y las que existen no están disponibles de forma generalizada o no son asequibles a nivel mundial.

Las formas invasivas de las infecciones fúngicas afectan con frecuencia a pacientes gravemente enfermos y a personas con importantes afecciones subyacentes del sistema inmunitario. Entre los grupos de población con mayor riesgo de infecciones fúngicas invasivas se incluyen las personas con cáncer, VIH/sida, trasplantes de órganos, enfermedades respiratorias crónicas y tuberculosis posprimaria.

Los nuevos datos científicos disponibles indican que la incidencia y el rango geográfico de las enfermedades fúngicas están expandiéndose por todo el mundo debido al calentamiento global y al aumento de los viajes y el comercio internacionales. Durante la pandemia de COVID-19, se notificó que la incidencia de infecciones fúngicas invasivas había aumentado considerablemente entre pacientes hospitalizados. A medida que aumenta la resistencia al tratamiento de los hongos que causan infecciones comunes (como la candidiasis oral y vaginal), también aumentan los riesgos de que surjan infecciones más invasivas entre la población general.

"Surgidas en la sombra de la pandemia de resistencia bacteriana a los antimicrobianos, las infecciones fúngicas van en aumento y son más resistentes que nunca a los tratamientos, lo que las convierte en un problema mundial de salud pública", ha señalado la Dra. Hanan Balkhy, Subdirectora General de la OMS, Departamento de Resistencia a los Antimicrobianos (AMR).

Pese a la creciente inquietud que suscitan, las infecciones fúngicas reciben muy poca atención y recursos, lo que lleva a una escasez de datos de calidad sobre la distribución de las enfermedades fúngicas y los patrones de resistencia a los antifúngicos. En consecuencia, se desconoce la carga exacta de enfermedades fúngicas y de resistencia a los antifúngicos, por lo que la respuesta se ve mermada.

Los hongos más frecuentes

El informe dio a conocer la lista FPPL (en inglés), que divide en tres categorías: prioridad máxima, alta y media. Los patógenos fúngicos de cada categoría prioritaria se clasifican principalmente por sus repercusiones en la salud pública y/o el riesgo de que presente resistencia a los antifúngicos. Si bien se reconoce que estos patógenos de máxima prioridad son motivo de preocupación para la salud pública en todo el mundo, la OMS insiste en que la FPPL debe interpretarse y contextualizarse con precaución, ya que algunos patógenos endémicos pueden ser más preocupantes en sus respectivos contextos regionales o locales.

De acuerdo al informe de la OMS, los hongos que pertenecen al "grupo crítico" y más peligrosos para nuestra salud son:

- Cryptococcus neoformans. Es un hongo levaduriforme encapsulado que fue descubierto hace 100 años y que se transmite por inhalación a partir de excrementos contaminados. Es un patógeno que puede causar neumonías graves, meningitis o meningoencefalitis (inflamación tanto de las meninges como el encéfalo).

Su infección es más habitual que se produzca en pacientes inmunodeprimidos, como personas en tratamiento por cáncer, medicados con corticosteroides o trasplantados. La mayoría de los pacientes con meningitis o meningoencefalitis presenta síntomas tales como

Fiebre

Malestar general

Dolor de cabeza

Rigidez de cuello

Vómitos.

En el caso de neumonía, la sintomatología más importantes son tos, fiebre y dificultad para respirar.

- Candida auris (el que se contagiaron dos personas en Argentina). Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, es un hongo resistente a los fármacos que fue encontrado por primera vez en 2019. Causa infecciones graves y se suele propagar en centros hospitalarios. Puede causar infecciones invasivas sanguíneas y de otros tipos, sobre todo, en pacientes ingresados y personas en centros de mayores.

Se estima que un tercio de los enfermos fallece dentro del primer mes tras el diagnóstico. “Los medicamentos antimicóticos que comúnmente se usan para tratar otras infecciones por Candida, con frecuencia no tienen efecto en la auris. Algunas cepas aisladas de Candida auris son resistentes a las tres clases principales de medicamentos antimicóticos”, asegura el informe.

- Aspergillus fumigatus. La aspergilosis es una infección que afecta al aparato respiratorio. Está presente tanto en espacios interiores como cerrados. Si es verdad que la mayoría de las cepas de este hongo son inofensivas, hay algunas que pueden causar enfermedad grave, especialmente, en personas con el sistema inmunitario debilitado.

La tos es el síntoma principal de la aspergilosis y, si no se trata a tiempo, puede empeorar con el tiempo y provocar:

Tos con sangre

Sibilancia

Falta de aire

Pérdida de peso

Malestar general.

Además de los pulmones, este hongo puede afectar a los senos paranasales, que están localizados por detrás de la frente, entre los huesos de la nariz, las mejillas y los ojos. Causa congestión nasal, que puede estar acompañada de sangre, fiebre y dolor en la zona. El tratamiento principal es la prescripción de medicamentos antimicóticos.

- Candida albicans. Es un hongo diploide que produce candidiasis, una infección vaginal que afecta a 3 de cada 4 mujeres. Algunos de los síntomas más habituales de la candidiasis vaginal son:

Picor e irritación de la zona

Sensación de ardor durante las relaciones sexuales o al orinar

Enrojecimiento o inflamación de la vulva.

El diagnóstico se realiza a través de un cultivo micológico.

El tratamiento puede ser a base de medicamentos antimicóticos durante tres a siete días, tanto en formato de crema como supositorios, o como medicamentos orales de dosis única. Pero si la cándida es más resistente, la enfermedad puede tardar hasta dos semanas en desaparecer. Durante el tratamiento se debe evitar la ropa ajustada, utilizar ropa interior de tejidos naturales y usar geles con pH básico. También deberíamos evitar lavar la zona en exceso.

Datos del informe

Los autores del trabajo del organismo hacen hincapié en la necesidad de contar con más datos que permitan orientar la respuesta a esta creciente amenaza y comprender mejor la carga, tanto de la enfermedad como de la resistencia a los antifúngicos. En el informe también se subraya la necesidad urgente de actuaciones coordinadas para abordar los efectos del uso de antifúngicos en la resistencia desde todo el espectro de "una sola salud" y se hace un llamamiento a un mayor acceso equitativo a pruebas diagnósticas y tratamientos de calidad.

"Necesitamos más datos e información sobre las infecciones fúngicas y la resistencia a los antifúngicos para orientar y mejorar la respuesta a estos patógenos fúngicos prioritarios", señaló el Dr. Haileyesus Getahun, Director del Departamento de la OMS de Coordinación Mundial de AMR.

En el informe sobre la FPPL se indican estrategias para los responsables de formular políticas, los profesionales de la salud pública y otras partes interesadas. Las estrategias propuestas en el informe están orientadas, en conjunto, a generar datos y mejorar la respuesta a estos patógenos fúngicos prioritarios, y a prevenir la aparición de resistencia a los medicamentos antimicóticos. Las principales actuaciones recomendadas se centran en lo siguiente:

1) fortalecer la capacidad de laboratorio y la vigilancia;

2) mantener las inversiones en investigación, desarrollo e innovación;

3) mejorar las intervenciones de salud pública para la prevención y el control.

"Se alienta a los países a adoptar un enfoque gradual, comenzando por el fortalecimiento de sus capacidades de laboratorio y de vigilancia de las enfermedades fúngicas, y garantizando el acceso equitativo a los tratamientos y pruebas diagnósticas de calidad existentes, en todo el mundo", agregó el Dr. Haileyesus Getahun.

El informe completo: