En la causa Regueiro, un comisario con preventiva

En las últimas horas se produjeron varias novedades en la causa que investiga la muerte de César “Lolo” Regueiro, el simpatizante del Lobo, que quedó atrapado en medio de la represión policial registrada en el Bosque de La Plata, en oportunidad del partido entre Gimnasia y Boca, que debió ser suspendido.

Al igual que centenares de hinchas, Regueiro padeció la locura desatada aquella noche del 6 de octubre, aunque para él ya no hubo escapatoria posible.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el juez de garantías, Agustín Crispo, acaba de dictarle la prisión preventiva al comisario Juan Manuel Gorbarán, ex titular de la comisaría novena, a quien acusan por el delito de “estrado doloso”.

Gorbarán es asistido por los abogados Héctor Alfredo Sáez Peralta y Carlos Alberto Couso, que ya recurrieron la medida ante la Alzada.

El que sí pudo recuperar la libertad fue el agente que le disparó a quemarropa a un camarógrafo del canal TyC Sports, ya que la imputación así lo permite: “Lesiones leves calificadas por ser cometidas por un policía”.

En tanto, en la causa acaba de asumir el fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5 de nuestra ciudad, ya que el anterior instructor, Martín Almirón, de la UFI N° 8, presentó una doble excusación al caso.

Por un lado se agravió en la denuncia que le formuló uno de los efectivos que está siendo seguido muy de cerca por el hecho y además en su carácter de socio de la institución mens sana.

Fuentes de tribunales indicaron que las expresiones vertidas en contra de su figura habrían sido de tal magnitud, que no descartaría incluso algún tipo de acción reparatoria.

Además, señalaron los mismos voceros, quiso evitar cualquier tipo de especulación respecto de su vínculo con la entidad organizadora del encuentro, que, cabe destacar, viene de sufrir un revés en cabeza de su actual presidente, Gabriel Pellegrino, a quien no le aceptaron el rol de particular damnificado, ya que no se descarta que la Justicia avance hacia las posibles responsabilidades de los integrantes de la comisión directiva del club, como anfitriones de semejante desmadre.

En contacto con este diario, Marcelo Peña, abogado de la familia Regueiro, confirmó que pedirán una nueva autopsia del cuerpo con un estudio particular.

“Parte de la familia dice que no murió antes de llegar al hospital”, detalló el profesional. Y en esa línea agregó: “La intervención inmediata del Ministro Berni es la que nos hace presumir un grave ocultamiento de pruebas y un claro entorpecimiento de la escena del crimen por parte del Ministro y parte de su equipo”.

Asimismo expresó que la familia del hincha muerto también desconfía el accionar de Gimnasia en el caso, por que también pedirán que se investigue a la Comisión Directiva del club.

“La familia nos reclama justicia y para ello debemos buscar transparencia en la investigación. Por ello vamos a pedir se investigue incluso la cúpula dirigencial del club Gimnasia, justamente la contratación y pago de la presencia de efectivos policiales no fueron reales y lista de los que verdaderamente estuvieron presentes”, reveló.

LA CAMISETA, A RESGUARDO

Por último, se supo que la camiseta de César Regueiro, con rastros hemáticos, será resguardada en le Asesoría Pericial, ya que, dado su valor probatorio, podría ser requerida para efectuar distintos análisis de laboratorio.