Una beba fue encontrada en una pileta flotando y sin signos vitales en La Plata: "Se salvó de milagro"

Olivia está a punto de cumplir sus primeros dos añitos y ya cuenta con una emocionante historia de vida que merece ser contada. La beba, de La Plata, cayó a una pileta repleta de agua en un segundo de descuido, y fue encontrada flotando, sin signos vitales. Desesperados, su papá y su mamá la llevaron de urgencia al Hospital Alejandro Korn, en donde los médicos les pidieron que rezaran porque la situación era muy complicada. Sin embargo, unas horas después, el corazón de Olivia comenzó a latir otra vez y ocurrió lo que definieron como un "milagro". Pero la historia no terminó allí, ya que su lucha por vivir continuó los días siguientes.

Agustina Videla, mamá de Olivia, recordó a EL DIA que "estábamos en la casa de mis suegros, en Abasto, el domingo 14 de agosto. Y en dos segundos de descuido ella se cayó en una pileta en una de esas piletas que se ponen bajo tierra". "La busqué, fueron dos segundos que me distraje y la encontré flotando", aseguró.

"Mi marido le hizo RCP (reanimación cardiopulmonar) pero no tenía signos vitales, así que salimos al hospital de Romero", contó.

"Salimos corriendo, llorando y gritando, con la nena en brazos", dijo sobre el desesperante momento. Y destacó que "en la calle, estoy entrando al Hospital, vino uno de seguridad, yo me estaba por caer, no tenía más fuerza, estaba a los gritos. El seguridad me la sacó de los brazos y se fue corriendo a la guardia con ella".

"Ahí la recibieron las enfermeras, cuando yo llegué ella ya estaba siendo asistida, si no hubiese sido por él... Ya le estaban sacando la ropa", comentó.

"Esperar lo peor"

"No sabemos cuánto tiempo pasó, creo que unos 20 minutos. La doctora me dice que esperamos lo peor porque Olivia no tenía signos vitales. Ella me dice 'pedile a Dios que la vas a salvar'", relató sobre los instantes inmediatos a la llegada al nosocomio.

Pero todo comenzó a cambiar a favor de Olivia. "A los 5 minutos volvieron a decir que el corazón comenzó a latir otra vez, la sensación fue de inexplicable felicidad", señaló.

"Todo ocurrió a mediodía. A eso de las 17 horas me dejaron entrar a verla, y de ahí la trasladaron al Hospital de Niños. Nos dijeron que la nena estaba con drogas e intubada. Tenía un cuadro muy complicado”.

Es por eso que quiero destacar labor de médicos y enfermeros. Estuvo en terapia intensiva 10 días. Al estar tanto tiempo sin oxígeno podría quedar con secuelas en cualquier órgano, en la cabeza, en la sangre. Pero ella todos los días iba avanzando un poquito. Primero le bajaron la sedación, otro día abrió los ojos, otro día movió las manos, las piernas, luego su corazón..., su riñón. Nunca hubo problema", celebró Agustina respecto de una situación que pudo haber sido una tragedia y finalmente terminó con final feliz.

Por último, reflexionó: "Que la gente tome conciencia. Yo estoy siempre atrás de mi hija. Fueron dos segundos charlando y pasó este accidente. Son dos segundos... Y pasa. Es para agradecer a todos los médicos de Romero y del Niños".