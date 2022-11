Luis Juez y el fallo de la Corte: "Para Cristina es un puntapié en los dientes"

El senador nacional Luis Juez celebró la decisión de la Corte Suprema de Justica que lo designó en el Consejo de la Magistratura a él por encima Martín Doñate, el candidato que impulsaba la vicepresidenta Cristina Kirchner. “El que no tiene para morfar no va a comer con este fallo pero nos saca de ese lugar de republiqueta bananera”, expresó.

Para Juez, “nadie puede hacer las cosas por encima de otro” y “la Corte fue valiente porque en síntesis le dijo que así no, señora”. El legislador cordobés, por otro lado, afirmó que la decisión de la Justicia "para Cristina es un puntapié en los dientes".

En abril de este año Cristina Kirchner había dividido en dos el bloque oficialista en el Senado para ganarle a Juntos por el Cambio una bancada en el nuevo Consejo de la Magistratura, el cual por decisión de la Corte pasó de 13 a 20 miembros; logrando así que el Gobierno ostentara en la Cámara Alta tanto la mayoría como la segunda minoría.

Sin embargo, la maniobra de la Vicepresidenta fue denegada por el reciente fallo de la Corte, que definió que la segunda minoría efectivamente le corresponde al PRO, que decidió otorgarle el último representante del Senado en el Consejo de la Magistratura a Luis Juez, quien había presentado en un principio el amparo contra Cristina Kirchner.

En declaraciones a la prensa, el legislador opositor sostuvo que “a esta mujer que cree que está por encima de todos nosotros, la Corte le dijo no, usted se ha quedado con algo que no le corresponde”. Y cerró: “Lo peor que le puede pasar al ladrón es que lo paren en la puerta del supermercado y le digan esto no es tuyo”.