Verano en casaquinta: entre 10 y 15 mil pesos por día

A las clásicas vacaciones fuera de la Región (en la costa del Atlántico, de recorrido por los típicos paisajes nacionales, las sierras cordobesas, las playas del Brasil u otros destinos del exterior) se le suma, como todos los años, la posibilidad de alquilar una casaquinta en alguno de los barrios tranquilos y arbolados de las afueras del casco urbano platense.

Igual que en anteriores temporadas, la demanda en ese rubro de alquileres supera por mucho la oferta, lo que le agrega un plus en los valores ya de por sí elevados a raíz del contexto inflacionario y lo caro del dólar.

En estos días, se puede llegar a pagar por una propiedad de gran categoría en la zona norte de la Ciudad hasta 200.000 pesos la semana, y si el contrato es por día, modalidad de renta a la que se está tendiendo, el precio, proporcionalmente, es todavía más alto.

“Justo en esta época empieza a moverse ese sector del mercado -indicó Ramón Penayo, presidente del SIOC. Por ahora, no hay mucha propiedad para alquilar y como consecuencia de eso, cuando surge algo, se alquila en seguida. La demanda se produce porque hay mucha gente que no va a viajar afuera porque no le conviene. Ya con los primeros calores de octubre y noviembre las familias empiezan a consultar y esa inclinación crece a medida que nos vamos acercando a diciembre”.

La misma impresión de la escasa oferta para la demanda existente tiene Mariana Valverde. “Hay muy pocas de esas propiedades en el mercado, y se están destacando las operaciones con propietarios que viven allí todo el año y que cuando salen de vacaciones las alquilan”, precisó la martillera.

Esa novedosa modalidad de irse de vacaciones y sacarle mientras tanto una renta a la casa se extiende cada vez más, y no sólo por el beneficio económico que se obtiene, sino que al mismo tiempo que se consigue un ingreso la propiedad no queda deshabitada, con el riesgo de que sea blanco de la delincuencia.

“Además, una casa desocupada es siempre una casa que se arruina”, agregó Valverde y puntualizó a la vez que el inmueble que su negocio tiene en alquiler temporario para este verano esta situado en Villa Elisa, es de gran extensión y cuesta unos 200.000 pesos por semana.

Como un fenómeno que se da desde hace un tiempo pero que en esta permanente devaluación del peso se acrecienta, dentro del mercado de los alquileres temporarios no se habla de moneda nacional sino de dólares. Y es que quien tenga como proyecto para este verano contratar una casaquinta en cualquiera de las zonas donde se ofrecen, inflación mediante, como se dijo, tendrá que pactar con la divisa estadounidense, ya que casi ningún propietario va arriesgarse a cerrar una operación en pesos en esta coyuntura económica.

Penayo confirmó esa creciente variante en los modos de concretar las operaciones. “Por la inflación, para poder congelar un valor por una semana o una quincena en los últimos días de diciembre y hasta mediados de enero hay que hablar de dólares, no de pesos”, dijo el martillero.

Desde la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, su presidenta, Mirta Libera, coincidió con sus colegas en que en materia de alquileres para el verano “no hay mucha disponibilidad”. Esta situación se debe, según explicó, a que en las zonas donde históricamente se ofrecían esas propiedades por temporada, como City Bell, Villa Elisa o Parque Sicardi, ahora la oferta es para eventos. “Los dueños han desistido de alquilarlas de manera tradicional”, puntualizó la titular de la entidad.

Dentro de la escasa disponibilidad de casas con amplio jardín, árboles, parrilla y piscina lo que más se encuentra, pero a precios que no son para la mayoría de los bolsillos, son inmuebles en el interior de countries o barrios cerrados. “En esos casos, tenemos que hablar de entre 1.500 y 2.000 dólares la temporada; puede haber otras con menos comodidades a valores un poco más bajos”, añadió Libera.

La operadora inmobiliaria resaltó que a raíz, justamente, de la poca oferta en esa porción del mercado del alquiler, “no hay una referencia concreta de los valores que se manejan”.

En relación al alquiler de las casaquintas, una transacción inmobiliaria que se ha puesto de moda desde hace algunas temporadas (y que se reforzó tras salir de la cuarentena a la que obligó la pandemia) es la que demanda un casa con parque y piscina durante dos o tres días en torno a cualquiera de las fiestas de Fin de Año. En esos casos, los precios oscilan entre 10.000 y 15.000 pesos por jornada.

“Alquilo mi casa”

Una modalidad que se extiende cada vez entre las familias es irse de vacaciones y alquilar la casa propia. Tal es el caso de Gabriela, propietaria de un chalet de City Bell que se ofrece en una plataforma de la actividad. “Ya tenemos comprometidos diciembre, parte de enero y parte de febrero -comentó la vecina- y ofrecemos una casa para cuatro huéspedes, con pileta, parque y parrilla”.

Esa propiedad, por caso, cercana al Club Banco Provincia, cuesta 9.873 pesos por días.