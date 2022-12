VIDEO. Acusan a un jefe del penal de Magdalena por la usurpación de dos viviendas

Un informe televisivo puso en relieve el drama de las usurpaciones de viviendas en la Provincia de Buenos Aires, en donde se indicó que La Plata está entre los tres municipios con más denuncias junto con Mar del Plata y Dolores. Uno de los casos fue el que relató María Tereza Díaz, que data de 2005, cuando su padre, un paciente oncológico ya fallecido, denunció a un jefe de la Unidad Penitenciaria Nº 35 de Magdalena, Mario Faustino Agüero, por el delito de "usurpación" de dos casas en la ciudad de Dolores.

"Estas dos casas eran de mi papá, las hereda de mis abuelos, y en el año 2005 son usurpadas, una por un funcionario del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), quien actualmente es la máxima autoridad del penal de Magdalena, y la casa lindera ocupada por una sobrina de él", relató Díaz en el ciclo PPT por El Trece.

"Mi papá, el señor Armando Adrián Díez, estuvo 10 años en juicio, era jubilado oncológico y falleció. Nunca pudo recuperar sus casas. De las dos casas, logré desalojar una y cuando ingresamos nos encontramos que la vivienda estaba totalmente destruida. Taparon los desagües con cemento líquido, se llevaron todo, rompieron los sanitarios y todo lo que no pudieron llevarse, como la mesada de la cocina, lo destrozaron a mazazos", describió.

"Había placares, se llevaron las puertas, se llevaron hasta los cables de la conexión eléctrica. No hay posibilidad a esta altura para proyectar nada", señaló tras largos años de causas judiciales que finalizaron con una resolución favorable recién en 2017.

En diálogo con EL DIA, Díaz afirmó que "falta el desalojo de la casa que usurpó el funcionario del SPB". "Me enteré en 2013 que era un funcionario de la fuerza, es un oficial. Mi padre lo denunció en 2005 y en 2006 se vuelve a presentar porque en la Fiscalía Nº 6 de Dolores decían que no encontraban la denuncia. Siempre figuró el nombre de Agüero, pero supimos recién en 2013 que era funcionario del SPB", sostuvo.

Respecto del extenso recorrido judicial del caso, Díaz contó que "en 2012 iniciamos una causa civil por ‘desalojo’ y en 2013 se amplía por el delito de 'estafa’. En este sentido, afirmó que el acusado fue sobreseído en lo penal. Según apuntó, "el fiscal no investigó, sino que llevó adelante el proceso con un documento apócrifo, que es un boleto de compra venta, de hecho cuando llaman a esa persona que aparecía como vendedor se conoce que no firmó y que no conocía la situación".

Díaz sostuvo que en torno al caso de usurpación se abrió en 2016 otra acusación contra Agüero por "estelionato". "El fiscal lo abre con otro documento. Cómo puede ser que trabaje con dos causas con distintos documentos, en ambos casos apócrifos", planteó la mujer. Y agregó que en la causa "aparecen papales certificados en 2012 cuando la resolución habla de certificaciones en 2008, lo cual debió ser anulado".

"Los documentos apócrifos de la causa los tuve que pedir. Dividieron las causas porque son papeles diferentes. Un juez de Mar del Plata lo consigue en una semana, y la fiscalía que es de Dolores tarda cuatro años", apuntó.

"Tanto mi padre como mi madre, y yo, fuimos pacientes oncológicos. En ese momento, yo estaba en pleno tratamiento. De hecho, mi madre muere cuatro meses después que mi padre, que falleció en 2015 medio de la lucha por recuperar sus viviendas", relató.

Díaz recordó que recién en 2017 obtuvo un fallo favorable que permitió recuperar la vivienda que era de la sobrina de Agüero, una agente de la Policía Bonaerense. No obstante, aguarda avanzar en la causa civil iniciada en 2012 "para tomar nuevamente posesión de la vivienda que es ocupada por Agüero".

"El reclamo de mi padre siempre estuvo en litigio y todas las maniobras judiciales fueron evadidas por Agüero", expresó la mujer. "Se constata que Agüero se niega a ser notificado y que deben ser notificado a viva voz. Recién cuatro años después el fiscal inicia la causa", señaló.

Según explicó, la "Justicia de Dolores dio lugar a los dichos de Agüero". "Dicen que están de manera pacífica y existe legitimación pasiva. Pero cómo puede ser eso cuando nunca se ha dejado de litigar, nunca estuvo sin litigio, ni un sólo día", interrogó la denunciante.

En cuanto al estado deplorable en que recibió la vivienda que logró recuperar en 2017, comentó que pudo haber sido “por varias razones, para hacer daño, para decir ‘nos vamos, pero te destruimos todo’, que es lo que ocurre en general en las situaciones de usurpación”.

“Ellos, los usurpadores, están en ese código de violencia. Que hayan entregado la casa en ese estado de destrucción es un mensaje para los vecinos que están ahí, como diciendo ‘mirá, lo que te puede pasar si declaras en contra nuestra’, y también para mí”. Por último, dijo que “la sobrina de Agüero no se presentó nunca en las causas. Ambos están en sus funciones”.