Siguen los reclamos por falta de vacunas en los centros de La Plata

Tras las recomendaciones sobre la conveniencia de vacunación contra el Covid-19 para personas mayores de 50 años creció la afluencia a los centros que tiene habilitados en la Ciudad el Ministerio de Salud Provincial y junto con eso, en los últimos dos días, las quejas por faltante de dosis.

Ayer, volvieron a aparecer reclamos tal como ocurrió el martes. Ramón Ducay se acercó al vacunatorio del “Estadio Único, Diego Maradona” y se decepcionó: “Fui a las 8, estaba cerrado y me encontré con un cartel que decía que había que ir al Elina de la Serna a partir de las 8, al Hospital de Melchor Romero o al San Juan de Dios”, dijo. Y añadió que “fui al Elina de la Serna y me dijeron que no tenían más vacunas”.

Una experiencia similar lamentó Fernando. “Dicen que están aumentando los casos de Covid-19, que hay que vacunarse, y resulta que no hay vacunas en toda La Plata, y hasta están cerrando vacunatorios”, manifestó. Confirmó que “el Estadio está cerrado para vacunarse. “Fui a 8 entre 41 y 42, pero nos dijeron que no había vacuna, que tampoco hay en toda la Ciudad y que hoy era el último día que estaban abiertos para vacunar”.

Horacio, otro vecino que se comunicó con este diario, aseguró que concurrió hoy al mismo hospital zonal y la respuesta fue la misma: “Me dijeron que no tenían vacunas, así que no pude darme la dosis de refuerzo”, dijo el vecino.

A partir de los reclamos que comenzaron esta semana por falta de dosis y vacunatorios cerrados que en la lista oficial figuran abiertos, desde Provincia se informó que “hay constante reposición” de vacunas” y que “todos los vacunatorios están activos”.

En ese sentido, ayer por la tarde se aseguró que “arrancaron todas las postas con stock renovado” en la víspera y hoy habrá reposición en todos los centros.

Según datos de esa cartera, hasta la semana pasada había una concurrencia promedio del orden de las 3 mil personas, cada día, en toda la Provincia. Desde el lunes, con las recomendaciones que se realizaron en esas horas, la afluencia estaba en el orden de las 14 mil personas.