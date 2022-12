Siguen los reclamos y la bronca por la baja presión

Sin solución a la vista, cada día con temperaturas elevadas parece llegar a la Ciudad con penurias derivadas de fallas en el servicio de agua de red. Tal como ocurrió en los últimos días, ayer se renovaron reclamos por baja presión y hasta pérdidas de la cañería callejera en distintos puntos de la Ciudad.

Sergio, vecino de 148 entre 61 y 62, dijo que “falta el agua desde hace un par de semanas”. Ante el cuadro y los reiterados reclamos sin respuesta ante ABSA, dijo que en el barrio optaron por poner bombas y cisternas.

El cuadro mostraba una contradicción en 17 entre 68 y 69, en el Casco: “Con este calor y la pérdida de agua no se puede más nadie aparece”, indicó María Rosa Daniello. Similar la situación en 3 y 72, donde vienen reclamando por baja presión en las casas y por una pérdida que corre por la vereda, hasta inundar el ingreso a las viviendas, contó Roxana.

También reclamaban ayer por agua en las canillas en Villa Elvira. “Hace cinco días estamos sin agua zona 86 y 10, con abuelos en casi toda la cuadra de más de 80 años. Necesitamos que se haga presente ABSA urgentemente”, indicó Ely, vecina de la zona.

A pocas cuadras de allí en 78 bis e 5 y 6, Nicolás denunció que “hace una semana no hay presión de agua. Estamos sobreviviendo. No vamos a poder pasar el verano así. El agua es un bien indispensable para humanos y animales”, dijo y aclaró que cumple mensualmente con el pago del servicio.

Anoche, Adriana se mostraba furiosa. “Se terminó el agua del tanque y ya no me puedo bañar. No hay presión y no sube al tanque. Ni se llena el depósito del baño”, dijo la mujer y lamentó que la situación se produjera cuando todavía falta para el inicio del verano. “Es el problema de todos los años. En Tolosa”, dijo y añadió que también padecen esa falla en escuelas del área.