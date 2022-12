Aún lejos de la prepandemia, ya se hace notar la despedida de año

Las recomendaciones en ciernes por la pandemia no llegaron a tocar las reuniones de despedida de año que se hacen en bares y restoranes de la Ciudad, como parte de una tradición que atraviesa la amistad, los grupos de afinidad en las actividades laborales y recreativas y también a la actividad de las empresas y organismos. De eso dan cuenta los restoranes y cervecerías de la Ciudad por estos días, que buscan atraer con ideas dedicadas a cuidar la adición. Hay movimiento, pero nadie se va a quedar sin lugar, avisan desde el sector, porque la crisis tiene aún su influencia sobre las ganas de festejar “afuera”.

Martín Ranea, presidente de la asociación comercial de Calle 12 y empresario gastronómico, analizó que “en general, la gente se junta porque es una tradición hacer despedida de fin de año. Se siente el movimiento y se mueve la aguja. Hay muchos lugares prácticamente completos. Por estar de moda no hacen reserva porque se llenan de por sí y el movimiento es bueno”, dijo.

Están los grupos que se organizan y también las empresas e instituciones que tienen un gesto con su personal. También, los grupos de jóvenes. “Está puntualizado el funcionamiento juvenil, con nichos en la ciudad y luego amigos, amigas y corporativos, que piden un menú fijo o combo. Hay mucho pedido de pizza libre y alguna promoción en bebida”, describió.

En esa propuesta, se puede gastar entre 2.300 a 3 mil pesos. Con eso, se puede acceder al menú de tres pasos: entrada, plato principal en la mesa y postre. Además, se ofrece cerveza, copas de vino o gaseosas.

“En términos de venta, todavía no se recupera. Estamos un 15 por ciento abajo en valores pre pandemia. En 2019 vendía más cerveza, más comida. En términos de cantidades de personas, mucho más. Hoy, a las 4 de la tarde hay gente sentada tomando cerveza”, apuntó Ranea.

Martín Bizet, directivo de la Cámara de Comercio de City Bell apuntó en el mismo sentido que se está “muy lejos” de los números acostumbrados para el periodo y “la recuperación tras el parate por el Covid-19 se da “de manera paulatina y escalonada. Lo que quedó después de la pandemia -continuó Bizet- es recesion y debilitamiento del bolsillo por la inflación. Eso genera que la gente no tenga capacidad de consumo. Hoy no hay temor al contagio, pero hay recesión por la pérdida del poder de compra y hoy comer afuera no es barato. Si bien los gastronómicos tratamos de no trasladar todo a la carta, algún aumento hay que aplicar porque si no te fundís. Este fin de año, esprando a que se reactive todo. Si bin noviembre no fue malo, tampoco fue bueno, fue algo normal y diciembre viene lento. Hay pocas cenas y juntadas de fin de año. No viene como otros años donde en diciembre era prácticamente imposible encontrar mesa. Hoy se consigue”, dijo.

Un empresario con 30 años de experiencia en el sector le dijo a este diario que, aún en la “malaria”, la gente sale. “Después del encierro todos quieren salir. En segundo lugar, hay mucha gente quiere salir para calmar la ansiedad y bajar niveles de frustración y violencia. Y en tercer lugar, como no hay forma de ahorro y acceso a bienes durables o inmuebles, se opta por gastar”, analizó.