Piden el uso de barbijo en el transporte público

Mientras hay un incremento en los casos de coronavirus en las últimas semanas, el Ministerio de Transporte reiteró ayer las recomendaciones de uso de barbijo en colectivos y trenes de corta y larga distancia, en los que aconsejó mantener la ventilación cruzada de manera constante.

En primer lugar, Transporte recomendó el uso del barbijo en colectivos y trenes de corta y larga distancia y en todo el sistema de transporte, además de mantener una ventilación cruzada y constante en espacios cerrados para lo que aconsejó abrir una ventanilla en la parte de adelante y otra en la de atrás de los vehículos de pasajeros.

Además, destacó la importancia de “mantener la mayor distancia posible, evitar aglomeraciones, toser y estornudar en el pliegue del codo, y trasladar las actividades, dentro de lo posible, al aire libre”.

Por último, en consonancia con las indicaciones del Ministerio de Salud, recomendó acercarse a un vacunatorio, centro de salud u hospital, para aplicarse un refuerzo del inmunizante contra Covid-19 a las personas cuya última dosis haya sido aplicada hace más de cuatro meses, especialmente a mayores de 50 años.

En los últimos días, cabe mencionar, la médica infectóloga Florencia Cahn describió que “la situación de Covid-19 en la Argentina está relacionada con un aumento en el número de casos notificados entre esta semana y la semana anterior con un aumento de casi el 300 por ciento. Ese aumento todavía no se ve reflejado en las internaciones, casos graves y la muerte pero sí se observa un aumento que ya viene sostenido desde las últimas cuatro semanas”.

“No va a desaparecer”

Mientras, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que el coronavirus “no va a desaparecer” e instó a que los argentinos se apliquen los refuerzos de vacunación “para mantener la inmunidad”.

La ministra nacional se refirió al aumento de casos de coronavirus, que ascendieron de 3.000 a más de 12.000 en una semana en todo el país, a la importancia de la inmunización, y aseguró que “hay stock suficiente de vacunas en todas las provincias”.

Hoy se conocerá el parte semanal de contagios.

“Lo venimos diciendo los 24 ministros de salud de todo el país, el virus no va a desaparecer”, afirmó Vizzotti en diálogo con la prensa y convocó a “acercarse a los vacunatorios a recibir los refuerzos, especialmente a los mayores de 50 años y personas con condiciones de riesgo”.

“Necesitamos refuerzo para tener la inmunidad, no hay forma que no haya Covid, pero si estamos vacunados no se traducirá en hospitalizaciones y muertes”, remarcó.

Al respecto, la ministra de Salud mencionó el brote de Ómicron del verano pasado y señaló que “hubo hasta 900 mil casos por semana, y eso no se tradujo en hospitalizaciones y muertes porque tenemos una parte muy importante de la población vacunada y con el refuerzo al día”.

Seguidamente, expresó que “llegamos a tener ocho mil personas con Covid internadas en las terapias intensivas y ahora tenemos menos de 300; es otro mensaje para reforzar la vacunación”.

Por otra parte, también insistió en el cumplimiento del calendario de todas las vacunas.

“Tenemos que tener todas las vacunas y evitar enfermedades prevenibles”, remarcó, a la vez que recomendó que se realicen todos los controles médicos.