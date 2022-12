El Narigón y un video que se hizo viral por una premonición sobre el fútbol marroquí

Era un programa más de Sábado Bus allá por principios de los 2000. Entre los invitados, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, Sebastián Estevanez, Gustavo Garzón, Virginia Innocenti, entre otros. Allí, Carlos Salvador Bilardo dejó para la posteridad lo que sostuvo durante mucho años: “El futuro del fútbol está en África”.

Y como justo la primera anécdota apuntaba a su presencia en Marruecos para un torneo en 1975, la actualidad del seleccionado magrebí en una semifinal de la Copa del Mundo hizo el resto para la viralización del video, que deja al Doctor a mitad de camino entre gurú y viajero en el tiempo.

Incluso, lo sufrió en carne propia aquel 8 de junio de 1990, cuando François Omam-Biyik ganó en la altura, Nery Pumpido falló en el arco y los “Leones Indomables” de Camerún dieron el gran batacazo de Italia ‘90. Ese que llevó al Narigón a decir que si quedaban eliminados en primera ronda “apartaba a los pilotos y tiraba el avión al océano”.

¿Qué dijo Bilardo en aquella ecléctica noche en la pantalla de Telefé? Elogió al fútbol africano, a cuenta de su experiencia al frente del seleccionado de Libia. Y desde ahí desgranó las anécdotas. “Son despiertos. Lo dije en el ‘75 cuando fuimos a jugar la Copa Mohamed a Marruecos: ‘acá está el futuro del fútbol. No está en Europa, no está en Sudamérica, no está en Asia”, sentenció el Narigón.

Luego el conductor del programa, Nicolás Repetto, le preguntó, “¿pero por habilidad o por el atletismo?” El Doctor respondió: “No, porque la gente todavía juega. Vos recorrés Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el Interior y la gente juega al fútbol en el centro del país”.

“Recorrés Europa, por ejemplo, Italia, en Roma, Milán, Firenze, no se juega. Vas a Alemania, Múnich, Colonia, no hay lugar. En África juegan en todos lados y tienen países muy fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan y es bueno porque tienen técnica”, completó su razonamiento el entrenador Campeón mundial en México ‘86.

Además, Bilardo continuó con su análisis, que incluía el desapego por la táctica y el retroceso, pero con elogios al manejo del balón. “Ellos juegan los picados sin arco, tocadores, tocadores, tocadores y no patea nadie. Como los han visto los hinchas en el Mundial”.

En ese mismo programa, Bilardo contó como era su experiencia al frente del seleccionado libio, al cual fue convocado por el líder libio Muamar el Gadafi, quien gobernó el país durante 42 años, desde la revolución triunfante del 1 de setiembre de 1969 hasta su derrocamiento y ejecución a manos de milicianos en octubre de 2011.

“Yo había hecho un contrato por seis meses”, narró Bilardo en Sábado Bus. “Había que ganarle a Mali y cuando tenía tiempo recorría. El hijo de Gadafi, Al Saadi me prestaba el avión y salía a recorrer Chad, Uganda, Níger, Nigeria, Costa me marfil, Senegal”, agregó, al tiempo que contó detalles sobre cómo se hacía entender con los futbolistas. “Estaba en un hotel. Hablaba en italiano con un traductor”, explicó.

Libia solamente había sido subcampeón de la Copa Africana de Naciones que lo tuvo como anfitrión en 1982. Aquel equipo perdió el título a manos de Ghana en los penales. Por eso, el nombre de Bilardo fue un impacto para el fútbol africano: un DT campeón y subcampeón mundial al frente de un seleccionado chico del continente más postergado, más allá de que el fútbol europeo siempre haya contado con las bondades de la emigración, tal el caso de Zinedine Zidane, francés hijo de argelinos.

En el 2000, Bilardo se hizo cargo de los hacerse cargo de los Caballeros del Mediterráneo acompañado por Miguel Ángel Lemme, Octavio Manera y Eduardo Rafetto. Ganaron el partido de ida ante Mali 3 a 0 y faltaban un par de semanas para la revancha, cuando una pelea entre compañeros escaló tanto que uno de los futbolistas tomó un cuchillo y cuando Bilardo intentaba separarlos y calmar todo, tiró el puntazo contra su compañero y lastimó al entrenador en el brazo derecho. “El médico del equipo me vendó y todo se acabó ahí”, contó el DT años después en su biografía “Doctor y Campeón”.

Aunque Libia perdió la revancha 3 a 1, logró ganar la llave y el regreso a Trípoli fue heroico. Le pidieron que se quedara, pero tras siete meses decidió regresar a nuestro país. Y ahí terminó su experiencia africana, que más de 20 años después tiene a Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi y Hakim Ziyech con muchas ganas de darle la razón.