Volencia en un piquete por el agua

Un grupo de vecinos de Los Hornos decidió salir a la calle para expresar su malestar por la falta de agua desde hace varias semanas. Eligieron la cuadra de 151 entre 60 y 61, pero las cosas fueron más allá del objetivo inicial y subieron en tensión cuando todo derivó en un cruce de insultos y hasta golpes con un conductor que atravesó el piquete.

A medida que pasan los días, siguen sin agua en la zona, según la queja. La presión es tan baja que no llega a los tanques y tampoco a la mochila del baño. “Hace tres semanas estamos sin una gota de agua, por no arreglar una bomba de suministro a una cuadra de acá”, contó una de las vecinas afectadas. “Mandan camiones con agua para llenar en baldes porque no tienen mangueras para poder llenar las cisternas de cada casa”, siguió.

Mientras los vecinos hablaban con este diario, un auto intentó atravesar el corte y los vecinos reaccionaron.

El conductor fue increpado y hasta golpeado. Además, volaron piedras sobre la carrocería del coche. Más tarde, llegó la Policía y se colocó cerca del automovilista, que seguía en el áreas.

También hay reclamo por falta de agua en el edificio de 43 y 116: “Llevamos 15 días así. El agua que entra no alcanza a llenar la cisterna y bombear a los departamentos. Llamamos a ABSA y dice que hay un problema general en la zona. Somos 52 familias con el problema”, contó Alicia Ortiz y dijo que tienen un reclamo colectivo ante la empresa (Nº 339202401).