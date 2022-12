Sufrimiento Mundial: piden controlar la presión, comer liviano y estar muy atentos al dolor de pecho

No hace falta ser el Tano Pasman o vivir al borde del infarto. Cualquiera que se pone delante del televisor durante un partido de la Selección en estos días lo sufre: desde el futbolero más fanático, pasando por los chicos que coleccionan las figuritas del Mundial, hasta la mujer que no suele mirar fútbol pero que cada cuatro años se apasiona con la pelota. Para poder mirar la gran final entre la Argentina y Francia y no colapsar con un ataque de nervios, especialistas recomendaron controlar la presión arterial, estar atentos a los dolores de pecho, no discontinuar tratamientos, moderar las ingestas de alimentos y alcohol y evitar actividades físicas no habituales, por tratarse de una situación que, según aclaran, puede aumentar el riesgo de padecer eventos cardiovasculares.

“La primera recomendación antes de mirar la final del Mundial es que quienes tienen factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, dislipidemia (alta concentración plasmática de colesterol y triglicéridos) o una enfermedad vascular o coronaria previa tomen los recaudos de los controles, verifiquen la presión arterial y la frecuencia cardíaca, para evitar sustos”, dijo el cardiólogo Alejandro Cherro, extitular del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI).

Cherro, que es director de la carrera de Hemodinamia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también puso el acento en la importancia de recordar “ser moderados en las ingestas de comida y bebidas alcohólicas. Evitar grasas, alimentos calóricos como comida chatarra o fast food, azúcares en diabéticos, y bajar el consumo de sal en hipertensos y en personas sin enfermedad para evitar a futuro la hipertensión”.

Otro consejo fue que, de cara a la final del Mundial, no se realicen actividades físicas no habituales ni se entrene previamente. Con la euforia de partido decisivo en Qatar, a lo que se sumarán los días siguientes las fiestas de Navidad y Fin de Año, el cardiólogo remarcó “no olvidar sostener los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en caso de enfermedad cardiovascular”.

Según Cherro, “mucha gente se siente mejor y cree que está curada, pero la enfermedad cardiovascular es una afección que la llevamos de por vida, hay que tratarla con medicación y no hay que abandonarla. Entre un 40 y un 50 por ciento de las personas que toman la medicación decide suspenderla sin consultar al médico, lo que puede provocar un evento cardiovascular. Por eso hay que estar atentos a dolores de pechos, porque el tiempo es vida y músculo cardíaco”.

Para el especialista, además, “toda persona que sufra un dolor de pecho, debe consultar inmediatamente a una guardia para que le hagan un electrocardiograma, y si está sufriendo un infarto agudo de miocardio, se lo debe llevar a una sala de hemodinamia para que se le realice una angioplastia coronaria (procedimiento que se utiliza para abrir las arterias obstruidas del corazón)”.

En tanto, el médico clínico Ramiro Heredia coincidió en que para la previa de la final -al igual que en los días de mucho calor- hay que ingerir líquidos de forma abundante, preferentemente agua, y tratar de evitar o disminuir las bebidas azucaradas, con alcohol y cafeína. A su vez, instó a buscar lugares frescos y bien ventilados. “Utilizar equipos de aire acondicionado, a conciencia, o ventiladores para combatir el calor o bien elegir espacios verdes y con sombra natural también es válido”, apuntó.

Entre otros consejos saludables, el médico clínico citó “usar poca ropa, colores claros, gorra o sombrero, protector solar en caso de exponerse al sol”, ya que mucha gente optará por ver la final en pantallas gigantes colocadas en plazas del país.

“Elegir frutas y verduras frescas, por sobre comidas grasas o muy calóricas, también ayuda a combatir el calor”, agregó. Este tipo de eventos deportivos, al igual que situaciones trágicas como guerras o incluso terremotos, generan al decir de los especialistas un estrés ambiental en un gran número de personas y pueden aumentar el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares.

En ese sentido, un grupo de investigadores alemanes analizó en 2006 durante el Mundial de Fútbol que se jugó en ese país los eventos cardiovasculares que se dieron entre el 9 de junio y el 9 de julio en el área del Munich.

El estudio puso bajo la lupa las consultas realizadas a servicios de emergencias de guardias médicas y hospitalizaciones por dolor de pecho, infarto agudo de miocardio, arritmias, palpitaciones, paros cardíacos, resucitación cardiopulmonar (RCP) y colocación de cardio desfibriladores implantables, un dispositivo para enfermos cardíacos con arritmias graves o con riesgo de padecerla.

Los datos obtenidos se compararon con los casos que se dieron en la misma región en igual período de años anteriores a esa Copa del Mundo. Los resultados reportaron que durante el Mundial se registraron 4.279 eventos cardiovasculares agudos y los investigadores concluyeron que los días en que jugó Alemania tener una emergencia cardiovascular fue en promedio 2,66 veces más frecuente que en otras jornadas. Para los hombres, fue 3,26 veces más frecuente, y para las mujeres, 1,82.

“Esto quiere decir que durante los partidos el riesgo de tener un evento cardiovascular aumenta al menos 2,5 veces, y es peor para los hombres, según esta investigación”, apuntó Heredia. Hallazgos similares se detectaron durante el Mundial 1998 en Francia, según el especialista.

“En ese período, había más consultas por infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares que los que se daban en años anteriores, en el mismo período de tiempo”, describió. Además de recomendar la continuidad de los tratamientos y de los controles médicos, Heredia puntualizó en hábitos como “levantarse de vez en cuando y hacer una caminata breve durante el partido, porque eso baja el estrés y genera sensación de bienestar”.