VIDEO. Ensenada: robaron una tapa de boca de tormenta y un hombre no vidente cayó al pozo

De milagro no ocurrió una tragedia esta mañana en Ensenada. Joel Díaz, un vecino no vidente, denunció que cayó a un pozo que dejó el robo de una tapa de la boca de tormenta de la esquina de Quintana y Excombatientes de Malvinas. El hombre contó desde el lugar de los hechos lo que le tocó vivir en un video que grabó: Además esperó allí sentado hasta que finalmente logró que lo taparan para que no vuelva a ocurrir una situación similar.

"Solo me ensucié porque el agua está podrida. Podría levantarme e irme a mi casa, pegarme un baño y hacer una vida como la de todos los días, pero si lo hago seguirá todo igual", comenzó diciendo la víctima, que además agregó que "hace 25 años que está este pozo, y no es la primera vez que me caigo".

Por otro lado, Díaz manifestó que su deseo es que "este video llegue a la mayor cantidad de personas posibles. No importa si son de Ensenada o no, porque la realidad es que esto pasa en todos lados". En ese sentido denunció que "hay gente que es pícara robando las tapas de tormentas, que la pueden vender a lo que salen dos birras, pero a mi y a mucha gente les joden la vida. Yo sé que esa gente es la que me da una mano para cruzar, pero también se roban las tapas".

En ese video, que está filmado con el protagonista sentado en el pozo al hacía instantes había caído, sostiene que "esto va para todos. Para las autoridades que tienen la obligación de cuidar a la ciudadanía, que para eso se los vota, y también para la ciudadanía porque tiene la obligación de cuidar a los demás y lo que tenemos".

Más tarde envió otro video, filmado cerca de las 11:30 (una hora y medio después de la caída), en el que cuenta que se quedó en el pozo esperando a que la municipalidad fuera a poner la tapa. Y lo consiguió: "Se han movido como otras veces no lo han hecho. Si no me hubiese quedado acá esto no pasaba, no iban a poner la tapa".