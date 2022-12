Discutido y llamativo posteo de la madre de Ricky Montaner: estallaron las redes

Sabido es que, la relación entre Stefi Roitman y su suegra Marlene Rodríguez siempre estuvo en el centro de las escena y repleta de rumores.

Así, desde que la actriz se casó con Ricky Montaner, hay versiones de que ambas se llevan mal. Y ahora, mientras pasaban la Navidad en Filadelfia, la esposa de Ricardo Montaner publicó lo que pareció ser un palito para su nuera. Ocurre que Marlene hizo una lista de agradecimiento en sus historias (redes sociales) en la que se encargó de enumerar los motivos por los cuales agradecer en estas fiestas. Y uno de ellos fue bastante particular: ​“Por el amor de Ricky a Stef, que lo hace hacer cosas que no le encantan y sólo hace por amor”, escribió en su cuenta de la mencionada red social, dejando en claro que no está muy conforme o al menos le llama la atención las actitudes que su hijo tiene por Roitman.

Más tarde, continuó con una extensa lista: "Por ver a 5 de los varones salir a buscar la cena en un clima que no invitaba a salir", "Por la nevada que nos regalaste, la cantidad perfecta", "Por el paseo en el mercadito alemán mientras nevaba".

"Por el ejemplo de María, obediencia, amor, y siendo tu mamá terrenal guardar silencio por un plan mayor", sumó Rodríguez haciendo alusión al nacimiento de Cristo.

Asimismo, cabe recordar que los Montaner profesan la religión evangelista mientras que Stefi es de religión judía.

Por otra parte, desde hace unos días, toda la familia se encuentra en Filadelfia para pasar las fiestas y comparte postales de su día a día sufriendo la ola de frío polar que azota a gran parte de Estados Unidos. Ahora, en el último posteo de Stefi, algunas seguidoras le mencionaron la publicación que hizo su suegra y la alertaron de sus "malas intenciones".

Bueno es saber que, los rumores de que ambas tienen una pésima relación surgió cuando Ricky y Stefi se casaron en enero de 2022. Allí, surgieron versiones de que la mujer habría estado en todos los detalles de la boda y que no habría dejado que la rubia decidiera muchas cosas. Y como si fuera poco, Marlene se vistió de blanco, algo que nunca se debe hacer para no opacar a la novia.

Finalmente, y aún así, las dos salieron a desmentir estas versiones. "La gente debe estar harta un poco de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. Yo no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido”, expresó Stefi. Y por su parte, Marlene sostuvo: “A Stef no hay manera de que alguien la reciba mal porque es un bombón. Llora por todo, se emociona, es como si hubiera estado con nosotros siempre. Una de las cosas que leí es que me llevaba muy mal con ella, y no, no es cierto. Ella es muy linda y si yo fuera mala con ella sería una m…, porque ella no se lo merece”.