VIDEO. Se viene la quema de momos en La Plata y algunos ya van tomando forma

A falta de cuatro días para la noche del 31 de diciembre, los grupos de muñequeros ya le dan forma a sus obras para darle rienda a la tradicional quema de momos característica de la ciudad de La Plata.

Entre los que están casi finalizados y listos para la recorrida en los días previos son los "Duendes" del Grupo Cars. "Hay duendes, bosque con árboles, hongos y todo lo que tiene que ver con ello. Ayer se nos complicó, pero llegamos bien", dijo Juan, uno de los artífices de la iniciativa.

En medio de las repercusiones por los tradicionales grupos que decidieron no formar parte de la quema, al menos para la presente edición, dijo: "Sabemos que hay pocos muñecos. Pero esperamos que salgan más. No lo veo como una competencia sino por la tradición, que no se pierda, que siga".

"A veces pasa que se complica. Mucho dinero, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Ojalá los más chicos se prendan y se enganchen", agregó.

"Este año está muy apagado. Da la sensación de falta de interés por esta tradición. Yo hago muñecos desde los 12 años y siempre nos fuimos adaptando a la nueva normativa. Siempre hay que buscar alternativas. Hay que ir adaptándose", sostuvo.

Respecto de algunas complejidades de este arte, dijo que "es difícil guardarlo en una plaza, entonces necesitar un galpón". "También está el tema del traslado", añadió.

Por otra parte, Luciano, Diego y todo el grupo muñequero de la esquina de 32 y 25, que tiene casi finalizada su obra de "Los Simpson", comentaron que "los esperamos a todos con esta temática hermosa que hicimos. Esto explota de gente. Estamos acá".

"Tenemos un galponcito que alquilamos. Arrancamos en marzo con los constructores. Es una temática linda para todas las edades. Este muñeco, además, no tiene pirotecnia ni adentro ni afuera. Amamos los animales, están los chicos que tienen problemas también. Entonces tratamos de ponerle más calidad al muñeco. Es encontrarle la vuelta", expresó sobre la construcción del momo.

"Cuando se arrancó con la idea de pirotecnia cero, hasta en el grupo teníamos disidencia y nos vamos poniendo de acuerdo. Vamos a pasar un ratito el muñeco de Argentina, un poquito. Se puede disfrutar de otra manera, no se necesita gasta una fortuna o explotar el cielo para pasarla bien", adelantó.

En medio del debate sobre la tradicional quema, luego de que se bajaran varios grupos de muñequeros, dijo que "los muñecos no se van a perder como tradición. La gente le tiene miedo al cambio".