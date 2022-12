VIDEO. La historia detrás del hombre ciego que cayó a un pozo en Ensenada

Hace unos días, el cantante popular de las calles, trenes y colectivos; Joel Díaz, fue victima de un accidente, al caer en un pozo que no estaba cubierto porque se habían robado la tapa de la boca de tormenta en las inmediaciones de las calles Quintana y Ex Combatientes de Malvinas en la vecina localidad de Ensenada.

El cantante relata el hecho: "Salí de mi casa, crucé en esa esquina solo porque no hay mucha gente, escuchando que no pasa nadie, cruzo y de la mano de enfrente hay una boca de tormenta, que yo por lo regular, la detecto; esta vez me distraje y me caí" dice.

Joel dijo que cuando cae al pozo decidió quedarse para mostrar la problemática que afecta no solo a él, sino que también lo hace a toda la comunidad. Esgrime que: "Esta vez me quedé, yo iba con mi guitarra para hacer unos pesos a la mañana, ya la había perdido y estaba todo sucio, ya no podía hacer nada, por eso decidí gastar mi tiempo en que eso se hiciera visible y se hiciera algo".

"Lamentablemente la situación económica lleva a que la gente viva de lo que tiene, el grado de educación que tenemos es lamentable, la gente valora mas lo dado y lo mal habido que lo que se gana por el esfuerzo propio y entonces por ahí robar una tapa o cualquier elemento de la calle que se pueda vender sea publico o privado es negocio y no se mide nunca las consecuencias para los que vienen detrás", reflexionó el artista popular.

Prosiguió: "El estado sabe que las tapas se roban, que si las reponen, las van a volver a robar, entonces se opta por no reponer y los que quedamos expuestos somos los ciudadanos, los que nos encontramos con estas cosas y sufrimos las consecuencias".

El cantante explicó que realiza su labor desde hace 19 años, donde comenzó a cantar en la calle y luego siguió dentro de los trenes junto con un amigo, donde estuvo allí hasta la electrificación de los mismos. Cuenta que: "Arranqué a cantar cuando nació mi segunda hija, yo en ese momento cobraba el plan jefes y jefas y pagaba de alquiler 150 pesos, que es lo que cobraba en el plan. Vendía pastillas y chocolates en Calle 7 pero no me daban los números" comentó.

El vocalista siempre lleva consigo la guitarra y la armónica pero también en el ultimo tiempo sumó un equipo para pasar pistas y así cantar sobre ellas. Se lo puede escuchar por las mañanas en la calle La Merced en Ensenada.

Joel tiene su propio canal de YouTube, donde tiene hasta la fecha tres videos suyos cantando.

Tiene 4 hijos, donde agrega que: "eduqué a mis hijos, les di un estándar de vida aceptable, nunca pasamos hambre y frio".

Por ultimo, el hijo de madre enfermera y padre zapatero reflexionó sobre trabajar en las calles: "Uno se gana el cariño de la gente y es muy reconfortante el aprecio que uno recibe, pero la calle es impredecible". Sumando que "es mas fácil tener un plan que salir a ganarse la plata, yo tuve una buena escuela".