Operativo Tarragona

Inhibido y con las dificultades conocidas para afrontar el delicado momento económico de la institución, la dirigencia albiazul intenta por estas horas cortar el éxodo de jugadores a partir del diálogo con tres jugadores que Gimnasia desea retener: Cristian Tarragona, Agustín Cardozo y Nicolás Colazo.

Las situaciones son diferentes: mientras los contratos de Tarragona y Colazo caducan el último día del año y hay que negociar con ellos, en el caso de “Pitín” la negociacion es con Tigre y la deuda de U$S 73.653 asoma como un impedimento salvable para lograr un nuevo préstamo.

En el caso de Cristian Tarragona, ayer la dirigencia le hizo llegar una oferta económica por escrito para la renovación del vínculo. El delantero cumplió el pasado 25 de diciembre los seis meses desde la intervención quirúrgica por la ruptura del ligamento cruzado anterior y si bien legalmente el club está obligado a ofrecer la continuidad, es el jugador quien siempre tiene la última palabra.

Más allá de alguna consulta de Platense, camiseta que “Tarra” vistió en la temporada 2018-2019, es Unión de Santa Fe quien asoma como principal competidor del Lobo. El “Tatengue” más de una vez quiso contar con el delantero de 31 años y está dispuesto a realizar una oferta económica. El mes pasado, el santafecino había sido sondeado por Universidad de Chile, pero los tiempos de recuperación de la lesión enfriaron el entusiasmo trasandino.

Hace unos días, trascendió que Tarragona no se encontraba en la primera línea de prioridades de “Pipo” Gorosito para el año próximo. Al respecto, el entrenador dejó clara su postura a través de twitter: “Para que se dejen de mandar mensajes mentirosos. Tarragona tuvo un rendimiento extraordinario con nosotros, era junto a Rey, Cardozo, Morales, Alemán y Sosa la columna del equipo. Si el club por cuestión económica no puede, no me hagan cargo a mí”. Y pegado dejó otro mensaje en la red social: “Las cosas bien claras, como corresponde”.

Lo concreto es que la dirigencia albiazul quiere contar con la continuidad de Tarragona, autor de 11 goles en apenas 18 partidos con la casaca albiazul. Ahora, será la ley de oferta y demanda lo que haga decidir al jugador por la mejor oferta. Y queda claro que en calle 4 no están dispuestos a mantener el mismo nivel de gastos en fútbol profesional que en la pasada gestión, que terminó con deudas e inhibiciones de todo tipo.

En el caso de Nicolás Colazo, ya desde la semana pasada hay charlas por una eventual renovación contractual que cuenta con el visto bueno tanto de Gorosito como de la dirigencia. Si bien no se trata de un contrato top, hay cuestiones impositivas que el club ya no está dispuesto a afrontar y que cambian el número final. La CD tripera espera una respuesta del jugador de 32 años que puede desenvolverse como lateral y mediocampista por izquierda.

Por Agustín Cardozo, en cambio, no hay charlas avanzadas, más allá del interés de Néstor Gorosito que lo considera una pieza indispensable en la estructura del equipo. Para “Pitín”, 2022 fue un año en el que logró la ansiada continuidad y un regreso a Tigre sería un retroceso, ya que no asoma como prioritario para el DT Diego Martínez.

Belgrano de Córdoba estaría interesado en sumarlo, pero -al igual que Gimnasia- no a partir de una compra. Préstamo contra préstamo, Gimnasia cree que puede documentar la deuda y sumar un dinero para quedarse con el mediocampista central por otra temporada, aunque obviamente Tigre se muestra en una postura dura por el préstamo impago desde principios de año.

De los diez contratos que caducan el próximo sábado, ya Gimnasia había resuelto que no habría continuidad para Guillermo Fratta (aún se deben 40 mil dólares a Boston River por su préstamo), Nery Leyes, Emanuel Cecchini (se fue a Unión Española de Chile), Manuel Insaurralde (volvió a San Lorenzo) y Alexis Domínguez (regresó a Tristán Suárez). A esa lista su sumó en los últimos días Rodrigo Rey, quien ya firmó contrato por dos temporadas con Independiente y trascendió que el Lobo no renovará el contrato de Oscar Piris. El formoseño quedará con el pase en su poder el sábado que viene y Unión también se ha mostrado interesado en sumarlo a su plantel.

Al margen de los contratos hasta fin de año, habría altas y bajas en el resto del plantel. Brahian Alemán tiene posibilidades de salida al fútbol colombiano, pero Gimnasia lo tiene bajo contrato por un año más y lo quiere hacer valer, ya que además está la inhibición de Al Ettifaq por 330.734 dólares, impagos desde 2019. Otro futbolista del actual plantel que podría salir es Franco Soldano, ya que Central Córdoba de Santiago del Estero se ha mostrado interesado en su concurso a partir de la salida de Renzo López al fútbol árabe. Gimnasia vería con buenos ojos su salida, ya que se trata de uno de los salarios más importantes del plantel, aunque su salida debería ir de la mano de un plan de pagos de la deuda con Olimpiakos (U$S 493.613) para levantar esa inhibición. Y además, quedarían las deudas con Unión (45 mil dólares), el representante del jugador (U$S 38.720 a cotización MEP) y la empresa Sport Management, otros 159 mil dólares en concepto de intermediación.

En cuanto a regresos, la baja de Rey abrirá la puerta al regreso anticipado de Nelson Insfrán desde San Martín de Tucumán para competir con Tomás Durso. Tomás Fernández (Ferro de Gral. Pico), Maximiliano Comba (Belgrano) y Rodrigo Castillo (Deportivo Madryn) son los otros jugadores con chances concretas de regresar para pelear por un lugar en el plantel.

En cambio, otros jugadores regresarán para volver a salir a préstamo. Es el caso de Bautista Barros Schelotto, quien debe regresar de Fénix e iría a Villa San Carlos junto al actual tercer arquero del plantel profesional, Nahuel Manganelli.

