Una tomada de pelo: en un barrio arrasado por el delito, vecinos acusan “destrato” policial

En las últimas semanas, en un conglomerado habitacional de 150 familias, de un sector de las afueras de Altos de San Lorenzo, vienen exponiendo la inseguridad con la que batallan -indicaron- desde el año pasado.

Cuando este diario fue al lugar, hace un mes, el vecindario de Fincas Altos del Plata precisó que en la mayoría de los casos, delincuentes cometen escruches nocturnos y se reprochó la falta de patrullaje policial durante la madrugada.

Pero lejos de contemplarse esa inquietante situación, a decir de quienes residen en un radio que comprende a calle 98 hasta 603 desde 16 hasta 23, el panorama se viene agravando de manera alarmante y ya les resulta inaguantable.

A tal punto que, según confiaron ayer a este diario algunas de las personas allí domiciliadas, “ya decidimos ir la semana que viene a la Departamental de la Policía e inclusive hay quienes proponen el corte de algunas calles de nuestra zona”.

“ROBARON 10 CASAS EN POCOS DÍAS”

El miedo, la desesperación y la indignación son comunes denominadores entre quienes viven en aquel predio de 40 manzanas, donde predomina un paisaje de enormes campos despoblados.

No es para menos. Se sienten desamparados y a merced de ladrones que salen en grupo a meterse a robar en viviendas.

Una vecina, que por temor a represalias evitó ser identificada, sostuvo ayer ante EL DIA que “desde el lunes pasado robaron en 10 casas en cuatro días. Encima, también causaron varios destrozos e inclusive, en una de las viviendas, hasta se tomaron la cerveza del dueño”.

Con toda la bronca a flor de piel, luego reflexionó que “este barrio no existe ni para la Policía ni para la Ciudad”. Y acotó: “Nos están saqueando. Somos gente laburadora, que estamos tratando de tener nuestra propia casa, porque alquilamos y no nos dejan. Estos vándalos nos desaniman todo el tiempo. También que no haya patrullaje nocturno, que es cuando ocurren los robos”.

“SÓLO NOS OFRECIERON UN ACTA”

Otra vecina decepcionada por el encuentro de ayer con policías de la zona se quejó porque, aseguró, “nos gritaron y nos dijeron que no pueden hacer nada, porque hasta al comisario le habían desvalijado su casa”.

“Sólo nos propusieron ir mañana (por hoy) a la comisaría, y antes del partido de la Selección, y labraba un acta y nos tomaba los datos. Que más no puede hacer. Una vergüenza. Por eso vamos a ir a la Departamental y por ahí cortaremos calles”, cerró.