Bronca por la falta de agua Reclamo y piquete ante ABSA

La ola de calor dio un respiro de dos días, pero los problemas con el agua potable, un recurso crítico en el ambiente estival, parecen inalterables. Tanto, que a los reclamos de las últimas semanas se le sumó ayer una protesta de vecinos de varias localidades y el casco urbano ante la sede principal que tiene ABSA, la prestataria estatal del servicio, en 7 entre 43 y Plaza Italia.

La novedad, en medio del ambiente de malestar que se percibe a diario, es que a los planteos con el teléfono en la mano o la computadora, ahora se agrega el tradicional recurso presencial, con reclamos a voz en cuello, con carteles y hasta un corte de calle en una zona de confluencia para el tránsito de la Ciudad.

Ante el ambiente de protesta, la empresa difundió un comunicado en el que adjudicó los problemas de estos días a la escasez de agua por la sequía que afecta al país. A la vez, enlistó una serie de obras que se desarrollan en la red, en varias localidades de la zona norte, con el objetivo de mejorar la prestación.

Los vecinos dan cuenta de extensas listas de reclamos, en casos desde hace varios años, por la baja presión del caudal, que impide sostener un servicio básico hogareño. Con carteles que tenían leyendas como “queremos una vida digna con agua” y “el agua es un derecho vital”, la protesta copó el acceso al edificio de ABSA y bajó a la calle, a metros de la plaza. Así, antes de las 8, había que buscar una vía alternativa para entrar o salir del Centro.

Junto a lo que se vivió en las últimas semanas, aparece un pronóstico que indica calor de enero antes de que llegue el verano. Por caso, podría llegar a 35 grados el martes. En la calle, ayer, se temía lo peor. “Yo vivo en Los Hornos. Hace años que nos falta el agua, pero este año fue fatal. Mi marido se levanta a las 3 de la mañana para subir agua, para poder bañarnos. Queríamos que nos escucharan a todos. No puede faltar el agua”, sintetizó Celia, una de las manifestantes.

“Desde el 5 de noviembre, no tenemos una gota de agua. No nos atienden, no te dan los bidones. Es decir, nos cobran un servicio y no nos dan. Es un delito y la indignación es total”, remarcó otra vecina de la localidad de Gonnet.

De fondo se escuchaba: “Olé, olé, olé, agua, agua”. Con entonación de cancha, el cántico tenía connotación de reclamo y se afirmaban las palabras con bronca e indignación.

“Estamos agotados”

Mientras se desarrollaba la protesta, continuaban los reclamos telefónicos de los vecinos ante este diario. Una jubilada de 499 entre 10 y 11, Gonnet, Lucía Otero, calificó la situación de “desesperante”. “Particularmente, a partir del viernes, no tengo agua en la cocina. A las canillas no llega el agua, es todos los días. No sale una gota de agua”, describió.

“Llamamos a ABSA. Hasta nos hemos reunido con la empresa, pero no contesta, no da respuesta, y no sabemos por qué. Es una locura. La empresa hace lo que quiere y las autoridades de la Municipalidad no nos apoyan en este reclamo. Es una locura. Que ABSA dé la cara”, manifestó la vecina.

“Tienen que saber que ABSA debe estar a nuestro servicio, que somos usuarios, somos los que pagamos, y no nosotros al servicio de la empresa”, deslizó.

El grupo pedía ingreso para hablar con funcionarios de ABSA.

El “impacto de la sequía”

En este contexto, la compañía que presta el servicio en 94 distritos, indicó que hubo una reunión con “representantes de los barrios platenses de Gonnet, Villa Castells, Los Hornos y San Carlos” y en ese contexto, “las autoridades de la prestataria provincial dieron a conocer el plan de obras proyectado para reforzar el servicio en los barrios de los vecinos que se hicieron presentes”.

No obstante eso, se argumentó que “el inconveniente principal” del cuadro actual “radica en el impacto que la extensa sequía produce sobre los acuíferos que resultan ser la principal fuente de captación de agua en todas las zonas que hoy atraviesan dificultades en la prestación”.

En suma, con poca lluvia se “ha resentido la recarga natural del Acuífero Puelche, manto de agua del que se extrae el líquido elemento en esta zona de la provincia”.

Por esta situación, se indicó que “ABSA trabaja en la adaptación de las perforaciones que permitan lograr rendimientos sostenidos en la extracción de agua. Algunas de estas acciones son el reemplazo de equipos, la profundización de las perforaciones y el recambio de las cañerías que componen las posiciones. Estos trabajos no resultan posibles en todos los pozos que atraviesan esta coyuntura, por lo que ABSA impulsa un esquema de obras de refuerzo en diferentes sectores de La Plata”.

Para la zona norte, ABSA contempla un plan de trabajos con “una inversión inicial superior a los 70 millones de pesos”, se indicó. SE prevé la realización de varias perforaciones.

En Los Hornos y San Carlos, también se “reposicionaron bombas para recuperar el funcionamiento de perforaciones afectadas por la bajante del Acuífero”, se indicó, como parte de un plan que prevé “una inversión superior a los 240 millones de pesos” que también prevé nuevas perforaciones.

En esa área también se prevé la instalación de 2.000 metros de cañerías, se detalló.

Según ABSA, todo eso “permitirá mejorar sustancialmente el servicio en las zonas puntuales donde se llevarán a delante, como en sus adyacencias”.

Esta semana, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Guillermo Jelinski, informó que este verano “será complejo” en materia de la provisión de agua potable en nuestra región y municipios del interior.

El funcionario provincial definió el flagelo como “endémico” y “multifactorial” y afirmó que “hace más de 50 años que en la Región no se realiza una real inversión para el mantenimiento del servicio”.

Paula Mesa, de Villa Castells, sumó su reclamo: “Hace años que no tenemos respuestas serias sobre la infraestructura para que el agua llegue y solucionar el problema del agua contaminada. Las primeras personas que deberían estar ayudándonos son nuestros representantes, concejales e intendentes”.