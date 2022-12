Scaloni, fana del automovilismo, sorprendió a un conocido piloto argentino que correrá el Dakar

Como todos los años, a esta altura, hay un acontecimiento deportivo que atrapa la atención, fundamentalmente, del mundo tuerca.

Se corre el París-Dakar la carrera más difícil del mundo que concentra a pilotos de todas las latitudes. Y uno de los que volverá a cantar presente es el "Pato", Juan Manuel Silva, ex campeón del Turismo Carretera, de dilatada trayectoria en varias categorías nacionales e internacionales.

El piloto argentino se vio sorprendido por la presencia de Lionel Scaloni en el aeropuerto de Ezeiza. El chaqueño partía con destino a Arabia Saudita y el DT del campeón del mundo a punto de abordar un vuelo a España.

Grande fue la sorpresa del Pato cuando se saludó con Scaloni que se confesó fanático del automovilismo, hincha de Ford y conocedor de la extensa campaña del piloto de Chaco.

El piloto contó: "Cuando lo fui a saludar, que lo esperé porque había gente que quería saludarlo obviamente, me acerqué y sin presentarme, me dijo 'Pato mirá dónde te vengo a conocer'. Para mí fue una gran sorpresa y entendí que es un gran fanático del automovilismo, hincha de Ford y me conocía. Me llenó el alma realmente".