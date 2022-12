Crecen los reclamos y el hartazgo por la escasez de agua en La Plata

Mientras la temperatura no para de subir en La Plata, los reclamos de los vecinos no paran de crecer por los problemas con el suministro. Por un lado, quienes apuntan a la baja presión, y por otro, usuarios que deben lidiar con canillas absolutamente secas.

Uno de estos reclamos se efectuaba desde 16 y 40, en donde afirmaron que "estamos desde hace más de un mes sin agua".

El motivo, según conjeturan, "es una pérdida de agua en la puerta y la vereda". "En ABSA nos dijeron que no realizan la obra porque no tienen retroexcavadora", afirmaron frentistas.

Por otro lado, desde 28 y 33, La Loma, manifestaron que "no tenemos presión en las casas". "El problema es que la presión no alcanza para abastecer el tanque y no podemos hacer uso del servicio", dijeron. Y añadieron que "encima en esta época se suma la vasta cantidad de piletas que hay aquí en la zona y que todo el mundo pone a llenar". "ABSA no da bolilla a nuestro reclamo", aseguraron.

Asimismo, desde 22 entre 68 y 69 relataron "no tenemos agua desde el sábado". "Esta semana vino un poquito, pero ya la cortaron. Y encima de que sale poco, tiene color marrón". describió. También consignó que "en la zona hay muchas casas con pileta y eso es un gran problema que ABSA tiene que solucionar para que no nos falte agua porque nosotros estamos pagando por el servicio".

La falta de presión también alcanzaba hoy al colegio Normal 2, de diagonal 78 y 4, en donde los docentes pidieron a sus alumnos que concurrieran con botellas cargadas de agua para hidratarse durante la clase.

En uno de los comunicados, pidieron: "Por favor, quienes vayan hoy que lleven botellita de agua bien cargada, porque con estos días suele o no haber agua o haber solo un hilito por falta de presión y es prácticamente imposible cargar las botellitas"

Cortes de luz

En otro orden, Andrea, vecina de 46 entre 29 y 30, denunció que "desde hace diez días tenemos reiterados cortes de luz, casa por medio". "Hoy hay vecinos que no tienen luz de ayer. Siempre llamamos a Edelap y nos dicen que tienen fallas pero el mal funcionamiento del servicio se extiende desde hace días", agregó.

"Vivo en departamento y atrás viven mi madre y tíos, que son gente grande. Es una barbaridad estar sin energía. Me dieron el número de reclamo 5089227", lamentó la mujer.