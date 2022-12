Más reclamos por la falta de agua en distintas zonas

Los problemas con la falta de agua siguen sumando reclamos de los usuarios afectados. En barrio Hipódromo y en La Loma realizaron quejas por los serios problemas que tienen desde hace varios días con la baja presión de servicio o directamente porque tienen las “canillas secas”, según describieron los vecinos que se comunicaron con este diario. También hay reclamos por pérdidas de agua.

Una usuaria de calle 32 entre 25 y 26 dijo que “durante gran parte de la jornada hay baja presión o canillas secas. Tenemos más de 10 reclamos en el barrio. Y quienes no usamos bombas para llenar los tanques padecemos mucho la situación. No sabemos por qué tenemos que pagar un servicio que no recibimos. Apenas tenemos un hilo de agua cerca de las 2 de la madrugada”.

En tanto, Victoria, vecina de barrio Hipódromo dijo que “en bulevar 83 entre 117 y 118 hay una pérdida de agua en la vereda que también afecta al servicio en la cuadra. Aguas Bonaerenses dice que lo reparó y no hicieron nada aún para terminar con este derroche en plena vereda”.

Por otra parte, hoy a las 20 se realizará una reunión de vecinos de Tolosa en 116 y 530 para abordar los problemas que tienen en el barrio con el servicio de agua.

Por su parte, ABSA informó que se realizaron obras para reemplazar una electrobomba en 516 entre 17 y 18 y se hizo el montaje de una bomba en 511 y 31 para el acueducto de 511.