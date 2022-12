Jeff Kinney: “Es importante para cualquier chico verse reflejado en un personaje”

Hace ya 24 años, Jeff Kinney decidió contar anécdotas de su infancia, algo exageradas para mayor efecto cómico: el resultado fue “El Diario de Greg”, primera entrega de una saga que lleva casi 20 libros, dos películas con actores reales y, ahora, dos películas animadas, luego del reciente estreno, en Disney+, de “El Diario de Greg: Las reglas de Rodrick”, secuela de la cinta estrenada el año pasado.

En esta ocasión, el joven Greg, en sus primeros años de escuela secundaria, intenta acercarse a su hermano Rodrick, un poco matón, en el fondo (quizás) amoroso con su hermano menor, cuando los padres de ambos se van de viaje: por complacer a su hermano, organizan una fiesta… y desde ahí, todo empieza a salir mal.

Pero Rodrick tiene una banda, y desde ese momento, también, los hermanos comienzan a unirse utilizando la música como excusa, a pesar de que, relata entre risas Kinney en diálogo con EL DIA, “mi hermano tenía una banda en el sótano, como Rodrick... y era ruidosa y molesta, y cuando quería un poco de paz y silencio tenía que lidiar con sus ensayos. Así que eso de algún modo me distanció de la música, y nunca fui bueno con ningún instrumento”.

“Las reglas de Rodrick” adapta el segundo libro escrito por Kinney, hace ya dos décadas, cuando todavía buena parte de las historias que contaba se basaban en sus propias experiencias. “Especialmente esos primeros cinco libros están muy basados en mi familia, nuestras historias. Hoy”, cuando lleva una veintena de volúmenes en torno a Greg, “escribo más desde mi imaginación. Pero es lo que pasa cuando ya agotaste tus memorias de la infancia”.

Habrá que preguntarle al hermano de Kinney que siente ante el personaje de Rodrick, que en el primer libro y la primera película es un villano. En esta segunda parte, sin embargo, algo se ablanda, en lo que es una historia sobre la hermandad: los hermanos se pelean, se molestan, pero también se ayudan.

“Buscábamos mostrar todos los matices de ser hermanos: Rodrick es el atormentador de Greg, pero a la vez Greg lo admira”, dice al respecto el autor y guionista de ambas películas animadas. “Solo quiere un poco de atención”, agrega, “y la fiesta que organiza le permite poner un pie adentro de la vida de su hermano”.

- Creo que parte del atractivo de Greg y su serie de libros es que no presenta a los chicos bajo una luz pura, sino que Greg es un chico que se mete en problemas, y alrededor también lo rodean muchachos sin mucha idea y con propensión a mandarse macanas… ¿Era algo que te interesaba, mostrar la infancia de una forma más auténtica?

“Los libros pueden ser ventanas a otros mundos y espejos en los que nos miramos”

Jeff Kinney, creador de “El Diario de Greg”

- Tengo una respuesta compleja al respecto. Creo que la mayoría del tiempo, en la literatura infantil, el protagonista es un personaje aspiracional: Harry Potter, por ejemplo, es valiente, poderoso, siempre hace lo correcto, o casi siempre. Greg es distinto, es un desorden, no está completamente formado, no es un adulto en miniatura. Creo que eso es lo que hace que funcione la comedia: mis libros no sería muy graciosos si Greg fuera un tipo bárbaro, y siempre actuara de forma heroica. Creo que por eso los chicos han respondido a mis libros: no les presento con un modelo a seguir, pero es divertido.

- La serie se ha convertido en un gran éxito en todo el mundo, ¿pensás que esta autenticidad de los personajes es una de las claves?

- Creo que sí. Los libros pueden ser ventanas a otros mundos y espejos en los que nos miramos, y creo que es importante para cualquier chico poder verse reflejado en un personaje de un libro, es muy validante.

- Escribiste el guión para las películas animadas, pero no para las adaptaciones con actores reales que tuvieron lugar hace una década. ¿Te interesaba tener más control esta vez?

- Es un privilegio poder escribir un guión, y no estaba listo para hacerla cuando adaptaron mis libros a películas de acción real. En el camino, aprendí mucho, trabajando en esas películas, adquirí las habilidades que necesitaba para escribir para la pantalla, que es algo divertido pero completamente distinto, una forma de arte diferente.

- La película es distinta a tu libro, ¿cómo fue revisitar una obra que escribiste hace tanto y por qué introdujiste esos cambios?

- Las películas tienen una estructura muy distinta a los libros, y muy específica. Hay que escribir de acuerdo a una fórmula, y el lenguaje del cine es el lenguaje de la emoción: tenía que contar una historia que resonara emocionalmente, mientras que cuando escribo los libros solo estoy intentando escribir chistes, chiste tras chiste. Así que es muy lindo tomar ese material de origen y convertirlo en algo de más impacto a nivel emocional.