“No voy a ser candidata a nada ni voy a tener fueros, métanme presa”

Luego de la lectura del veredicto que establece una condena de seis años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos, Cristina Kirchner habló a través de las redes sociales y, tras atribuir la resolución a una “mafia judicial”, terminó su discurso de casi una hora llorando y anunciando que no será candidata “a nada” el año próximo.

La Vicepresidenta realizó una transmisión a través de su cuenta de Youtube desde su despacho en el Senado de la Nación. Allí cuestionó al Poder Judicial que la juzgó, lo calificó de “mafia” y señaló que la condenan “porque condenan un modelo económico que le da derechos al pueblo”.

Al mismo tiempo, remarcó que la “condena real” no son los seis años de prisión a los que se la condenaron sino que es la inhabilitación a ocupar cargos públicos. “No voy a cargar al peronismo con las críticas de tener una candidata que fue condenada”, dijo.

Y lanzó: “No voy a ser candidata a nada. Tampoco voy a pedir fueros. El 10 de diciembre (de 2023) me voy a la casa desde la que salí un 25 de mayo de 2003 a acompañar a mi compañero (Néstor Kirchner). Me vuelvo como vine, siempre que no aparezca una banda como los copitos y me peguen un tiro”.

Cristina Kirchner inició su alocución minutos después de que los jueces del tribunal de Comodoro Py leyeran el veredicto que la condena. Durante un discurso que duró casi una hora, la Vicepresidenta realizó un análisis detallado de la visita que un grupo de jueces, ministros porteños y empresarios realizaron a la finca de Joe Lewis, en Lago Escondido.

También leyó la filtración de un chat entre este grupo, en el que hablaban de la eliminación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), así como de generar facturas “truchas”.

Luego de definir al Poder Judicial como una “mafia judicial”, un “sistema paraestatal que está por afuera de lo electoral”, Cristina se dirigió al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto: “El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de Casacion y la Corte Suprema de que me metan presa”.

Además de un descargo, el discurso de la Vicepresidenta fue una definición política, en la que dio por tierra una eventual postulación en las próximas elecciones. En ese camino, definió: “A mi inhabilitación perpetua y a estos los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dolares con el FMI, se pasean en los aviones de Clarín”.

Y sostuvo que la condena en su contra no obedece a un “lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia”.

Además, sostuvo que la condena por administración fraudulenta con la obra pública “estaba escrita” y planteó que “no es que fuéramos clarividentes, ni adivinos”, pero “si una causa en la cual un juez, el inefable (Julián) Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme”.

“Apareció una mujer con las características de gente que no es una mascota”, aseguró y afirmó: “Yo no soy mascota ni nunca voy a ser mascota del poder. No voy a mover la patita ni hacerme la muertita”, al citar una canción del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico”, añadió.