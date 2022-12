Por el calor abrió la ventana y le robaron: lo ataron, amenazaron y se llevaron ¡hasta los alfajores!

El intenso calor que se vive en la Ciudad por estos días, entre los múltiples trastornos que ocasiona, a un vecino de Tolosa “le abrió la puerta” a un robo. En realidad una ventana. Fue en la madrugada de ayer, cuando, agobiado, buscó algo de aire para poder dormir.

El vecino, de unos 40 años, corrió con esa finalidad el vidrio del balcón de su dúplex, situado en 520 bis entre 8 y 9, donde, aprovechando el resquicio, finalmente se colaron dos delincuentes

Según lo informado a este diario por algunos vecinos del lugar, los ladrones se treparon por el rente y, en segundos, quedaron cara a cara con el damnificado.

Comenzaba así una pesadilla que iba a extenderse por cerca de media hora, de acuerdo a lo que el hombre asaltado contó poco más tarde al poder liberarse de sus ataduras.

“LO ATARON DE PIES Y MANOS”

Un vecino, Guillermo Lopetegui (60), reveló a EL DIA que “este muchacho me tocó el timbre a las 3 de la mañana, luego de que los ladrones escaparan con su auto y todo lo que le robaron”.

Sobre cómo fue ese contacto con quien acababa de padecer un caso extremo de inseguridad, respondió que “lo noté muy shockeado, realmente asustado. Pero como pudo, me hizo saber cómo se desarrolló el robo y cómo actuaron los dos delincuentes”.

El vecino relató entonces que “a Andrés le ingresaron por el balcón, le prendieron la luz de su dormitorio, lo despertaron y comenzaron a exigirle que les diera todo el dinero que había”.

Para amedrentarlo y de paso minimizar cualquier eventual reacción de la víctima, “lo ataron de pies y manos en la cama con sábanas. Y mostraron que tenían al menos un cuchillo”, indicó Lopetegui.

Seguramente advirtiendo el miedo, uno de los intrusos “le dijo que se quedara tranquilo, que no le iban a hacer nada. Y si bien le robaron y lo maniataron, al menos no lo golpearon”, rescató el mismo frentista.

Consultado acerca de las pertenencias sustraídas, Lopetegui informó que “Andrés me comentó que le robaron dinero, aunque no me precisó el monto. También le llevaron un televisor, el celular y su auto Peugeot 206 (otro testigo aseguró que era un Peugeot 207) color gris claro, modelo 2009 y de patente IPP-369, que había quedado estacionado en la calle”.

Otro hombre del barrio aseguró conocer que uno de los asaltantes “subió al auto (de la víctima) a la vereda y de culata, para luego cargar lo que le robaron y huir enseguida a toda velocidad”.

CON LA PANZA LLENA

En otro pasaje de la charla con EL DIA, Lopetegui reveló que “esos pibes, que deben tener entre 20 y 30 años y actuaron a cara descubierta, se tomaron inclusive unos minutos para comerle los alfajores que le había traído la novia de Andrés desde la costa atlántica”.

Otro vecino, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, expresó a este diario que “los dos delincuentes estaban vestidos todo de negro”.

También sostuvo que “no tenían pinta de chorros” y que ambos ladrones “eran de tez blanca”.

Asimismo, refirió que “quedaron filmados por cámaras de seguridad de la cuadra, que además los grabó cuando antes de treparse al balcón para entrarle a robar, estos delincuentes pasaron antes dos veces caminando por la cuadra”.

Acotó que “seguramente la Policía, que llegó cuando fue alertada al rato del asalto, ya debe tener en su poder el video. Ojalá los identifiquen y los detengan”.

EL BARRIO, EN LA MIRA DE LADRONES

Vale recordar que la semana pasada un supermercado que está a pocos metros de la escena del asalto de ayer, más precisamente en la esquina de 521 y 9, sufrió un violento atraco a las 6 de la tarde.

Sus hermanos propietarios, un hombre y una mujer, forcejearon inclusive por separado con los asaltantes. Aunque igualmente no pudieron impedir que les sustrajeran la caja registradora entera, con la recaudación que había hasta ese momento.

Los adolescentes escaparon en el auto en el que llegaron y con el cual, antes de decidirse a entrar a robar a ese comercio, previamente habían pasado circulando a contramano.

En tanto, Lopetegui recordó otro hecho delictivo que también lo conmovió por la audacia demostrada por la banda de motochorros que lo protagonizó en la farmacia ubicada en 7 y 520 bis.

Anoche, en medio de tanta preocupación, la Policía continuaba con las pesquisas en busca de datos para dar con los autores del golpe.