El ex de Lizy deslizó que él la dejó por una infidelidad

Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria el viernes y aunque parecía que todo era en buenos términos, ahora él salió a hablar. “Yo la dejé”, afirmó la pareja de la peluquera, y deslizó el motivo: “No necesito la plata ni fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más”. Lejos de quedarse callada, Lizy usó su cuenta de Twitter para responderle a su ex: “El amor después del amor. Yo ya escribí mi carta romántica y él me contestó... fin”, escribió. Y la defendió Marcela Tauro: “La quiere difamar, está dolido”, afirmó Tauro, amiga de Lizy. Curiosamente, la misma Tauro había abonado el viernes a la teoría de Leo: “A mí me gustaba la pareja, pero Lizy siempre tiene a alguien. Yo no sé nada. Pero nunca estuvo sola. Quiere divertirse”, tiró ante la noticia de su separación.