Indignación: vecinos atraparon a sujeto que intentaba entrar a una casa y "la policía lo dejó ir"

Un grupo de platenses evitó esta madrugada que un sujeto en estado de ebriedad ingresara a la vivienda de una mujer que se encontraba sola con su hijo menor de edad en su casa de 72 entre 120 y 121. Una alarma vecinal por "robo en proceso" delató al intruso y si bien se dio aviso al 911, la policía llegó media hora después. Ante la demora, los vecinos intervinieron por cuenta propia, atraparon al sujeto y para su indignación los efectivos "dejaron que el implicado se fuera caminando por donde llegó".

"Era un hombre mayor de edad y estaba en estado de ebriedad. Pretendió ingresar reiteradas veces. Se pidió auxilio varias veces al 911 y se activó la alarma por 'robo en proceso'. Fuimos los vecinos que ante la presencia de este individuo y la ausencia de quienes nos deberían ciudad los que truncamos el ingreso a la propiedad. Procedimos a su detención civil y esperamos un móvil policial que llegó recién 35 minutos después", relató Leonardo Burasch que participó de la "intervención civil".

"Cuando llegué estaba sarandeando la puerta principal, no se da cuenta que me acerco y lo tomo del cuello. Enseguida se acercan más vecinos y logramos reducirlo y tirarlo al suelo. Aparentemente estaba solo. Lo cacheamos y no tenía armas. Sólo llevaba DNI", describió Burash.

Según indicó, la presencia de los efectivos se produjo porque "los vecinos divisamos un móvil que doblaba en 120 y 72 y se les hizo señas y se les lanzaron gritos para que vinieran a donde estábamos nosotros".

Sin embargo, la mayor indignación de quienes evitaron el ingreso del sujeto a la propiedad no fue la demora de la intervención policial, sino que "el implicado no fue identificado por capa radial, quedó como un NN y no se lo llevaron ni siquiera a la dependencia policial". "Es más, se fue caminando por donde llegó ante el asombro de todo el barrio", aseguró Burasch

"La policía dijo que no lo podían trasladar porque eran de otra jurisdicción y que sólo contaban con un móvil en la cuadrícula. Además no entró en el domicilio entonces lo dejaron ir. Según la mujer, el hombre metía la mano en la reja para entrar", precisó.

Los vecinos lamentaron que "en La Plata no hay personal policial y en la comisaría de esta jurisdicción sólo hay dos móviles policiales". "La ciudad está totalmente liberada para los delincuentes", enfatizaron. "Es una indignación total porque los vecinos pusimos en juego nuestra integridad y nuestras vidas para salvar a otra persona y los policías lo dejaron ir", manifestaron.