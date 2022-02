Alerta por vientos y tormentas desde la tarde

La Municipalidad de La Plata elevó el Nivel de Atención del Riesgo ‘Amarillo’ por ráfagas de vientos y tormentas que se prevén desde la tarde de hoy, por lo cual se dispuso a su vez un operativo de control y monitoreo permanente por parte de las áreas operativas.

Según precisó la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna, “esperamos un período de tiempo ventoso con ráfagas en la tarde/noche del viernes, acompañado además de precipitaciones y algunas tormentas con un posterior descenso de la temperatura”.

Por tal motivo, se extendió el Nivel de Atención del Riesgo ‘Amarillo’ y se solicitó “extremar los recaudos”. Entre esos, limpiar y revisar las canalizaciones y desagües; evitar circular por la vía pública y permanecer en un lugar seguro durante las tormentas”. También, tener precaución al circular en vehículos; no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos de balcones y ventanas. Además, se aconseja no sacar los residuos. Por emergencias, se aconseja llamar al 911 y al 103 de Protección Civil, al 147 para pedidos y al 107 por ambulancias (SAME). Se prevé una mejora de las condiciones desde la madrugada de mañana, con descenso de la temperatura.