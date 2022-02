El caso de la médica platense que denunció a otro "Estafador de Tinder"

"El estafador de Tinder", la serie de Netflix que causó furor sobre la presencia de estafadores en los chats de citas, destapó en un delito que, al parecer, es más común de lo que se pensaba. De a poco, en todo el mundo las víctimas comenzaron a hacer públicas sus denuncias con la finalidad de advertir de los peligros en esos espacios virtuales de encuentro. En La Plata uno de los casos que tiene curso en los tribunales por este tipo de estafa es el de María Martha Tomatti (54), una médica de City Bell que el año pasado denunció a un hombre que conoció en la app de citas HPNN y que tras ganarse su confianza -afirmó- la estafó por una suma de 3500 dólares.

Según consta en la denuncia, el caso se remonta al 2 de enero de 2021, cuando María Martha empezó a entablar con un hombre que se le presentó con el usuario de HPNN de nombre José Brienza (54). En medio del debate por "El estafador de Tinder", María le contó a este medio que aquella relación duró aproximadamente dos meses. Se veían los fines de semana "porque él vivía en capital federal". "Me dijo que era de Caballito, que estaba divorciado hacía un año y medio y que vivía en un departamento de la calle Juncal. No me enamoré de él, pero estábamos bien. Era un momento en el que me sentía sola y estábamos bien", recordó la denunciante.

Sin embargo, luego de algunos encuentros que mantuvieron en City Bell, María afirmó que cayó en la cuenta de que "estaba siendo víctima de un estafador". Dijo que el sujeto se le presentó como "dueño de una fábrica de zapatos en Boedo. Luego me dijo que le iba mal acá. Después me dijo que estableció relación con un hombre de Paraguay que necesitaba producir cuero y cartera. Según me dijo, esa persona le aseguró que tenía encargos de botas texanas desde Estados Unidos. A partir de eso, me dijo que mudaría la empresa a Paraguay y que trabajaría un tiempo allá, en donde estaría entre quince o veinte días. Y me propone, para después, venir a vivir a mi casa. Pero era todo mentira. Esa empresa existió pero estaba completamente fundida".

Acerca de la denuncia por estafa, relató que en durante una conversación "me dijo que tenía deuda con gente dedicada al narcotráfico, que lo tenían amenazados a él, a su ex mujer y a su hijo. Y que nos estaban siguiendo a nosotros cuando nos juntábamos a cenar". "Me metió miedo, me dijo que estaba amenazada yo también. Hasta me envió fotos todo golpeado durante un ataque de esa gente",añadió.

La denunciante afirmó que con ese argumento le propuso "abrir un negocio en City Bell". "Yo digo no. Así que acordamos que le prestaría el dinero para que pagara esa supuesta deuda. Entonces le di 3500 dólares. Lo cuál el reconoce en uno de los chats que es prueba en la denuncia. Era todo otra mentira más".

Respecto de esa treta, la mujer declaró en su denuncia que "Brienza se comprometió que al día siguiente de pagarle la deuda al grupo narcotraficante se presentaría en una escribanía para firmar los papeles correspondientes, pero nunca se presentó y ni siquiera se comunicó con la escribanía". Luego de prestarle el dinero el sujeto desapareció y la llamó por teléfono diez días después, pero el monto nunca se lo devolvió. Nunca lo pudo volver a contactar para efectuarle el reclamo, dijo.

Tras caer en la cuenta de la maniobra que ahora se investiga como estafa, la mujer radicó la denuncia penal y acudió a la Justicia. Pero además, a casi un año de esos hechos, obtuvo más datos sobre la situación legal y financiera del acusado. "Es un tipo que venía estafando gente desde hace mucho tiempo. Es un profesional de la estafa. No es de los que se manchan con sangre". En la demanda, afirmó que el acusado "está inhibido en varios bancos" y que afronta "varias causas judiciales". Asimismo, advirtió que "se abrió un perfil en la app de citas Bumble". "Allí, Brienza se presenta como una persona seria. Además frecuenta una confitería de capital federal con el nombre Del Socorro, donde concurre mucha gente de plata", sostuvo.

A partir de las declaraciones de la denunciante, en la causa consta que el sospechoso "siempre estuvo al tanto de la situación financiera de la mujer, siempre la interrogó sobre su situación económica, deduciendo que de ese modo fue armando situaciones de riesgo posiblemente inexistentes porque hasta donde ella pudo averiguar, no existen denuncias sobre las supuestas amenazas". Se suma a eso que tampoco se presentó en la escribanía para firmar los pagares por el dinero prestado y en ningún momento le brindó a María Martha la dirección exacta de donde vivía.