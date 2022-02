Mariano Martínez en San Valentín: "Mi corazón aún sigue solo, pero tengo el amor de mis hijos"

Mariano Martínez está de estreno. No sólo luce un nuevo look, sino que acaba de lanzar una nueva canción con Rodrigo Tapari y está a punto de estrenar una película.

“Tengo mucha pasión por la música de toda la vida. La música te acompaña si estás triste, alegre, con amigos, en el Día de los Enamorados y cualquier otro día".

“En el medio de todo, cuando empezaron a salir los Tik Toks, me llama Milton Carvallo, el representante de Rodrigo Tapari, y me dice de hacer un feat. Este tema a mi me encanta y decidimos hacerlo cumbia. Pasaron meses hasta que lo pudimos hacer y terminó justo lanzándose hoy, en el Día de los enamorados”, Así, contó sobre la nueva versión de “El amor de mi vida” que hizo junto al cantante de cumbia.

Casi inmediatamente, el actor habló de la catarata de críticas que recibió a partir de su primer cover y reveló qué hace para que ya no le afecten: “Hubo una ola de señalamientos potentes. No me afectaba, gracias a Dios, al punto de deprimirme. Yo sé por qué lo hago, sé quién soy y hace rato vengo haciendo un trabajo para que esto no me afecte y no me condicione a no hacer.

Si bien en su pasado actoral Martínez hizo algún atisbo de cantante (su personaje de El Rey Sol Marquesí), el actor confesó que fue recién cuando se liberó de los prejuicios que se animó a hacerlo. “Cuando Adrián (Suar) nos dio la libertad en Son amores salió esto de la música. Creo que ahí no me animé, pero de a poco lo fui asimilando"

“Lo importante es hacer lo que sentís sin molestar a nadie. La vida es de cada uno, metele garra, trabaja duro, caete una y levantate mil pero no abandones lo que te gusta, porque sino realmente te vas a arrepentir", dijo el actor.

Finalmente reconoció que volvería a trabajar con Lali, "sin“ ningún problema", al tiempo que confesó que "mi corazón no tiene con quién festejar San Valentín, pero tengo el amor de mis hijos que es incondicional. Hay que festejar el amor en general, entre todos. Hay que vivir con amor”, concluyó entusiasmado por su presente.