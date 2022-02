Soldano estuvo por Abasto, puso el gancho y podría ser tenido en cuenta ante el Cuervo

Gimnasia se entrenó en el predio de Abasto luego del empate sin goles en el debut ante Racing. Los dirigidos por Néstor Gorosito realizaron algunos movimientos regenerativos y ya pusieron el foco en el próximo partido, que será el jueves contra San Lorenzo, en el Bosque.

Y en este primer entrenamiento semanal, estuvo presente el último refuerzo que llegó hasta el momento: Franco Soldano.

El ex delantero de Boca ya había acompañado a sus nuevos compañeros en el Cilindro de Avellaneda el domingo, ayer se realizó la revisión médica, un rato más tarde viajó hacia Abasto para estar en contacto con el plantel y con el entrenador y sobre el final del día firmó su vínculo hasta diciembre de 2024.

En la operación, el Lobo le abonará una suma cercana a los 300 mil euros (en una serie de cuotas) al Olympiacos de Grecia, en concepto del 70% de la ficha que adquirió. “Estoy muy contento de estar acá, espero que tengamos un gran año y poder ayudar desde donde me toque para que así sea”, dijo en un video que conficcionó el club.

Cabe recordar que el delantero, de 27 años, viene de jugar cedido en el Fuenlabrada de la Segunda División de España, donde no logró amoldarse. Tampoco logró tener continuidad en el fútbol griego y por lo tanto, esta vuelta al país era deseada por el futbolista, que intentará recuperar el nivel que mostró en Unión y también en algunos momentos en Boca.

Soldano, que supo brillar en el Tatengue, jugó 9 partidos y marcó un gol en Olympiacos y luego llegó a Boca, donde jugó 51 partidos, convirtió 5 goles y salió campeón con el equipo que dirigía Miguel Russo. En cinco años con la camiseta de Unión disputó 86 encuentros y marcó 22 goles. La campaña que le permitió dar el salto al exterior se dio en 2017/2018, cuando marcó 11 goles.

¿ESTARÁ EN EL BANCO?

Con apenas un puñado de prácticas posibles, es factible que el delantero pueda ocupar un lugar entre los suplentes de cara al encuentro contra el Cuervo. De mínima, el futbolista estará dentro de la lista de convocados que dará el entrenador para encarar la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Franco Soldano realizó los primeros movimientos como jugador de Gimnasia

En principio, y en lo que respecta al equipo, es probable que Pipo no toque demasiado, aunque si está bien Agustín Cardozo, tendrá chances de meterse en un mediocampo que por momentos, sufrió ante Racing. En el complemento, el DT decidió cambiar a los dos volantes centrales y se metieron el ex Tigre primero y Manuel Insaurralde después.

Teniendo en cuenta esto y si bien Insaurralde tuvo más protagonismo que Cardozo, es posible que el mediocampista que llegó desde el Matador reemplace a Nery Leyes, de flojo desempeño.

Aunque Leyes no fue el único que no pudo prevalecer en el círculo central, ya que tampoco tuvo una buena tarde su ladero Emanuel Cecchini. A priori, no parece ser tan factible que el entrenador saque a los dos y por lo pronto Cardozo, quien de no haber arrastrado una molestia hubiese sido titular en el estreno, cuenta con algunos números para meterse en el once por el jugador cordobés.

En cuanto al resto del equipo, todo hace indicar que podría ser el mismo que no se sacó ventajas ante la Academia. La defensa, salvo las desinteligencias de Francisco Gerometta, quien jugó condicionado casi todo el partido por una amonestación, estuvo firme y tanto el frente de ataque como los volantes ofensivos siguen teniendo el crédito abierto.

El paraguayo Ramón Sosa mostró cosas interesantes, Carbonero fue picante cuando lo encontró Alemán y Tarragona luchó todo el juego ante los centrales como pudo y cuando pudo. Además, se vistió de asistidor en la última de la tarde, cuando el propio colombiano no pudo vencer a Chila Gómez.

En consecuencia, con una duda planteada, el equipo podría ser con: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Guillermo Fratta y Germán Guiffrey; Cardozo o Leyes y Cecchini; Ramón Sosa, Brahian Alemán y Johan Carbonero; Cristian Tarragona.