Alemán: “Hay que ir soltándose de a poco, pero la idea está clara”

Por Brahian Alemán pasaron todos los balones de ataque de Gimnasia, o casi todos, en el juego pasado ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. Cuando el uruguayo tuvo un bache en la primera media hora del complemento, al equipo le costó generar peligro. Cuando estuvo activo, Gimnasia generó las situaciones más claras.

Lo dijo ya Néstor Gorosito: Alemán es el corazón del equipo y a Johan Carbonero hay que buscarlo siempre. Y eso se vio claramente ejemplificado en el estadio Juan Domingo Perón el domingo por la tarde. Los pases entre líneas del 10 y las corridas del colombiano fueron lo que asustaron a la Academia, aunque se dieron en pocos pasajes del partido.

“Tenemos que buscar más a Carbonero y no tener miedo de tirársela larga”

El propio volante zurdo reconoció que no estuvo tan fino con el balón y que tampoco pudo encontrar demasiado a su compañero cafetero. De todos modos confió que se disputó un típico partido de una primera fecha y que de a poco el equipo se irá soltando.

“Los primeros partidos después de una pretemporada son trabados, son feos, tenemos muchas cosas para corregir. No tenemos mucho tiempo, y el jueves tenemos otro partido en nuestra cancha, con nuestra gente y esperemos darle una alegría”, destacó Alemán, quien además reconoció que le faltó precisión.

“Es difícil, es complicado meter los pases entre líneas, meter limpio el pase. Por momentos no nos animamos y por momentos no entra pero es esa, la clave es encontrar el pase entre líneas para quedar de frente al arco. Por momentos se hizo, no me tocó estar fino a mí y controlé un poco sucio varias veces. Pero es parte de esto, de la pretemporada, los primeros partidos siempre son iguales. Hay que ir soltándose de a poco, pero la idea está clara”, agregó.

Justamente esos pases en cortada que intentó, mayormente tenían un potencial destinatario: Carbonero. Lo encontró poco porque estuvo muy contenido, pero cuando lo encontró el Lobo casi rompe el marcador: “Carbo es un jugador importantísimo para nosotros cuando está bien en ataque. Tenemos que buscarlo más. Por momentos no lo encontramos y él se enoja, se calienta. El lateral de ellos es rápido (Mura), subía mucho, fue un lindo duelo. Pero tenemos que encontrarlo un poco más, un poco más suelto, y no tener miedo de tirársela larga porque él llega”.

En tanto, también reconoció que jugando unos metros más adelante, se siente más cómodo que como volante central: “Siempre que esté más cerca del arco, de crear en tres cuartos de cancha hacia adelante, me voy a sentir más cómodo”. Y destacó que ahora, Ramón Sosa, también ofrece un alternativa para no desgastar tanto al colombiano: “No da una opción más, lo estamos conociendo, viendo los movimientos de él, tienen un potencial terrible y habrá que encontrarlo un poco más”.

A la hora de puntualizar sobre algunas circunstancias del juego, contó cómo se dieron algunos cruces con Edwind Cardona. Tanto él como el ex Boca, son jugadores de experiencia y con todas las mañas encima. Cuando el árbitro pitó el penal de Francisco Gerometta, Alemán se fue encima a protestarle y su colega intentó pararlo: “Cardona me decía que me quede tranquilo, que ya había cobrado. Yo estaba caliente por el penal en contra. El árbitro me dijo que no discutiera más, que me iba a echar. Tienen eso, tienen poder dentro de la cancha”

“Siempre que esté más cerca del arco y de la creación, voy a sentirme más cómodo”

Y minutos más tarde, la cosa picó en otra jugada en la zona media: “Son cosas que pasan, me tiro al piso por una pelota y me dejó la plancha en la espalda. Y empezamos a discutir un poco, pero son cosas que pasan”.

“PUNTO POSITIVO”

Desde el resultado, el protagonista sostuvo que si bien “queríamos llevarnos los tres puntos, sabíamos que iba a ser un partido difícil, complicado, por la cancha y por el rival, la gente. Si pensamos en frío, es un empate de visitante, contra un rival de jerarquía, con jugadores muy buenos. Es positivo”.

Ahora vendrá San Lorenzo, otro equipo de los denominados grandes, y nada más ni nada menos que de la mano de Pedro Troglio: “Es un gran rival, otro de los grandes, que está mejorando muchísimo desde la llegada de Pedro. Pedro conoce muchísimo lo que es Gimnasia, y tenemos poco tiempo pero hay que meterle al ciento por ciento para llevarnos el partido, que es lo que queremos”, cerró Alemán, que volverá a ser la bandera de un equipo que deberá ser más punzante y atrevido para quedarse con todo en el Bosque.