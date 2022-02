Maldita pandemia: por las restricciones, más de la mitad de los jóvenes sufrió en su salud psíquica

El 53 por ciento de los adolescentes y jóvenes de entre 13 y 17 años se vieron afectados negativamente en su bienestar emocional después de dos años de pandemia, según un estudio del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina.

Cansancio, mal humor y falta de concentración figuran entre los principales síntomas, según este relevamiento que cierra el ciclo de investigaciones realizadas por el Observatorio a lo largo de 2021, que también midió otros grupos sociales como infancias, personas adultas mayores y personal de la salud.

La encuesta involucró a 789 jóvenes de entre 13 y 17 años en 15 provincias y se realizó entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado. “Tras dos años de pandemia, nuestro rol como sociedad (en relación a la juventud) es brindarle oportunidades y ayudarla a recuperar el entusiasmo. Que los chicos y las chicas vuelvan a sentir que tienen en sus manos el destino de sus propias vidas”, destacó Diego Tipping, presidente de la organización humanitaria local.

CONTAGIOS Y PÉRDIDAS

De acuerdo con los datos, el malestar se incrementa entre quienes vivieron el Covid-19 en sus casas, ya sea porque atravesaron ellos mismos o sus familiares convivientes la enfermedad.

De hecho, un 23 por ciento de las y los adolescentes encuestados tuvo coronavirus y un 22 por ciento perdió un familiar cercano a causa de la enfermedad.

En relación con un estudio previo realizado en mayo de 2021, la asistencia presencial a clases creció de manera significativa, si bien no alcanza al total de la muestra (pasó de 15 por ciento a 86 por ciento).

También se redujo la proporción de jóvenes que no asiste o no tiene clases. Por otro lado, un 13 por ciento dijo no haber podido participar de las clases virtuales debido a falta de computadora o internet en el hogar, o por a la necesidad de compartir un dispositivo con otros integrantes de la familia.

LA CARRERA Y LAS DIFICULTADES

De cara al futuro, un 83 por ciento de las y los encuestados quiere seguir estudiando al terminar la escuela, mientras que el 17 por ciento restante no desea finalizar el secundario o estudiar una carrera después, o bien aún no tiene una decisión tomada al respecto.

Sobre esto, el trabajo de la Cruz Roja Argentina había apuntado que al menos nueve de cada diez adolescentes pudieron sostener su escolaridad durante la pandemia, ya sea de manera virtual o presencial, mientras que más de la mitad vio afectada esa continudad por la cantidad de tareas o las dificultades de conectividad.

Los resultados arrojaron que los y las adolescentes que no están escolarizados presentan significativamente más dificultades socioafectivas que aquellos que realizan algún tipo de modalidad escolar.

“La combinación excepcional de crisis de salud pública, aislamiento social y recesión económica, puede empeorar los problemas de salud mental existentes y provocar más casos entre niños, niñas y adolescentes”

Pablo López,

Director Académico de Fundación Ineco

En este sentido, un 55 por ciento de las personas entrevistadas aseguró que lo que más extraña de las clases presenciales es la relación con sus compañeros, poniendo en evidencia cómo en situaciones de emergencia la escuela es un espacio fundamental para el apoyo emocional, la continuidad educativa, el apoyo social y material a los alumnos, alumnas y sus familias.

También se observaron diferencias en el nivel de resiliencia entre quienes hacen alguna modalidad escolar y aquellos que no están escolarizados, siendo las y los estudiantes de regiones más vulnerables quienes han experimentado un mayor impacto negativo.

A todo esto, unas 42.278 personas fueron acompañadas en el proceso de cuidado de la salud mental desde el inicio de la pandemia de coronavirus, a partir de las líneas que dispuso la provincia de Buenos Aires.

En total, entre las dos líneas que tiene el área, el 0800-222-5462 de escucha y asistencia gratuita, que reunió 20.762 llamados, y otra que forma parte del Cetec (Centro de Telemedicina Covid-19) Salud Mental en provincia, que atendió a 21.516 personas, suman más de 42 mil quienes fueron acompañados y atendidos desde que empezó la pandemia.

Por eso, no son pocos los expertos que vienen alertando sobre el crecimiento de los trastornos mentales en jóvenes, los cuales se elevaron significativamente con la pandemia.

DEPRESIÓN Y TRASTORNOS

Un estudio publicado en la revista médica The Lancet en octubre pasado, de hecho, analizó la prevalencia mundial de la depresión y los trastornos de ansiedad en 204 países y territorios en 2020 debido a la pandemia de covid.

Encontró que la salud mental disminuyó drásticamente en ese año, con un estimado de 53 millones de casos adicionales de trastornos depresivos mayores y 76 millones de casos adicionales de trastornos de ansiedad observados en todo el mundo. Y se encontró que las mujeres y las personas más jóvenes, precisamente, se vieron más afectadas que los hombres y los adultos mayores.